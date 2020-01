LIVE TMW - Sampdoria, Ranieri: "Più di questo non potevo chiedere ai miei"

Fonte: Dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

17.16 - Alla Sampdoria non sono bastati 71 minuti in superiorità numerica per avere la meglio sul Sassuolo. I blucerchiati non sono andati oltre lo 0-0 al "Ferraris". Il tecnico Claudio Ranieri interverrà in conferenza stampa per analizzare il match. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Occasione persa?

"Un punto è sempre un punto soprattutto dopo la sconfitta di Roma. La prestazione c'è stata, abbiamo lottato, si poteva vincere ma si poteva perdere. Incontravamo una squadra organizzata e che ha preso un palo, non dimentichiamolo. Più di questo non potevo chiedere alla squadra visto anche che potevo mettere una formazione che non era al 100%. Va bene così".

L'espulsione ha fatto più danno a voi.

"E' vero. Anche io ho fatto questa considerazione. Loro hanno continuato a giocare come sono organizzati, noi ci siamo un attimo disuniti ma alla fine gli abbiamo lasciati due contropiedi, uno pericolosissimo. Abbiamo fatto bene a far girare il pallone, potevamo essere più rapidi ma non si può ottenere sempre il massimo da quello che facciamo".

Come ha visto Tonelli?

'’L'ho visto bene. Ha giocato con la febbre, lo devo ricambiare. Mi ha chiesto il cambio, sennò non l'avrei fatto".

Il mercato?

"Aspettiamo venerdì alle 20".

Si aspetta qualcosa?

"Mai dire mai quello che può accadere. Sappiamo la situazione e quello che possiamo fare. Se possono, lo faranno. Sennò va bene così. Devo salvaguardare il patrimonio della squadra".

Il rosso a Peluso? C'era un rigore su Gabbiadini?

"Non lo so. Io non giudico mai l’operato degli arbitri. Era ultimo uomo, l’attaccante era rivolto verso la porta e per regolamento è rosso, se corri in direzione obliqua non è rosso. Accettiamo il verdetto, se il VAR non è intervenuto è perchè gli è stato bene così".

