LIVE TMW - Sampdoria, Ranieri: "Quagliarella importante per noi"

12.40 - Dopo la doppia sconfitta in quel di Cagliari, campionato e Coppa Italia, la Sampdoria è pronta a tornare in campo. Domani alle 18 i blucerchiati ospiteranno il Parma per provare a tornare al successo. Alle 13 il tecnico Claudio Ranieri presenterà in conferenza stampa il match del "Ferraris". Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

12.58 - Claudio Ranieri è entrato all’interno della sala stampa di Bogliasco. Inizia la conferenza.

Quanto può essere importante questa partita?

"E' una partita importante contro una squadra coriacea che sa partire in contropiede".

Quagliarella rinnova.

"E' importante per lui e per la Samp. Era già tranquillo prima, ora si è sbloccato e spero continui a fare quello che sa fare".

Cali di tensione difensivi?

"Non sono cali di tensione ma forse un'abitudine difensiva in cui comandavano la palla. Io vorrei guardassero anche l'uomo. E' una filosofia differente ma non si può cambiare dall'oggi al domani. Dobbiamo migliorare".

La squadra in attacco si è sbloccata.

"L'avevo detto che in allenamento facevano cose egregie. Ora dobbiamo continuare".

Come stanno gli infortunati?

"I ragazzi sono tutti disponibili a parte i lungodegenti".

Quali insidie nasconde la gara col Parma?

"E' una squadra che sa muoversi molto bene, ha una catena di destra con Darmian e Kulusevski mentre dall'altra parte hai Gervinho che è imprevedibile. Sarà una partita che dobbiamo vincere ma dobbiamo stare molto attenti".