Sampdoria, Ranieri: "Quando non si riesce a vincere, va bene non perdere"

Quarto risultato utile consecutivo per la Sampdoria che nel derby della Lanterna ha pareggiato 1-1 contro il Genoa. Al termine del match, il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri parlerà in conferenza stampa. Segui la diretta su TuttoMercatoWeb.com.

Un giudizio complessivo sulla partita.

"E' stata una partita bella, veloce. Bella per modo di dire perché quando non c'è il pubblico non è bello. In una partita così, vuoi mettere il pathos del pubblico, l'incitamento, le parolacce del pubblico avversario? Sono tutte cose che ti caricano. Per cui giocare così è proprio brutto, triste. Non è calcio però dobbiamo farlo e dobbiamo farlo nel migliore dei modi. Io credo che nel primo tempo il pareggio è la cosa giusta. Noi abbiamo fatto gol, loro hanno fatto gol. C'è stata una sostanziale non prevalenza né dell'uno né dell'altro. Nel secondo tempo siamo stati più pericolosi noi ma in queste partite c'è il rischio di prendere gol in contropiede. Quando non si riesce a vincere, va bene non perdere".

Come valuta le prestazioni di Silva e Keita e quando potranno vedersi dal primo minuto.

"Keita, Silva e ci metto anche Candreva sono tre giocatori importantissimi per noi ma Antonio ha finito il campionato scorso ad agosto e poi si è allenato fra virgolette a parte. Nell'Inter faceva in pratica solo le corse, non una partita e nulla di tutto ciò. Un conto è correre così e, anche in allenamento, fare le partite. Keita e Adrien Silva è da febbraio che non si muovono, quindi è ancora più difficile per loro portarli ad una condizione accettabile. Si stanno impegnando tantissimo in allenamento, quando posso li metto dentro ma non posso metterli dall'inizio perchè non mi tengono adesso come adesso un tempo. Nell'ultima mezzora, quando la squadra avversaria è un po' più stanca, loro possono fare la differenza perché la qualità e l'intelligenza tattica è altissima".

Come mai ad un certo punto nella ripresa ha invertito Jankto e Damsgaard?

"Stando il Genoa con tre centrocampisti centrali e le due mezze punte, noi avevamo solo la nostra coppia di centrocampisti con Ramirez vertice avanzato. Allora ho chiesto a loro due di invertirsi e attaccare lo spazio alle spalle perchè né Ramirez né Quagliarella riuscivano a trovare lo spazio per chiedere una palla in profondità. Per cui far giocare Goldaniga e Zapata con palle corte era più difficile".

"Fare la partita" è un po' più complicato per la Samp?

"No. Non è più complicato perché soprattutto nel secondo tempo abbiamo fatto la partita, le nostre azioni le abbiamo create. Abbiamo sbagliato il gol ma ci arriviamo".

TMW - C'è rammarico per la mancata vittoria visto il forcing finale?

"E' logico che quando uno va in campo vuole vincere. Io credo che le due squadre siano stato all'altezza. Noi abbiamo avuto qualche occasione di più, loro sono stati pericolosi in contropiede. Quando non si riesce a vincere, se tu un punto lo metti in cascina è sempre buono".

TMW - Prosegue la striscia positiva. E' soddisfatto?

"Certamente. Mi fa piacere anche perchè ho visto la squadra dare tutto. Alcune volte siamo stati precipitosi, alcune volte non siamo stati belli geometrici come lo siamo ma questo è anche merito del Genoa per come ha affrontato la gara, per come ha chiuso gli spazi, per come sono stati bravi nel pressare. Per cui bisogna fare anche i complimenti al Genoa".

Il modulo del Genoa che è cambiato te lo aspettavi?

"Ce lo aspettavamo proprio perchè sapendo di tutti gli infortunati, dei recuperi e tutto avevamo pensato che la cosa più giusta che potesse fare Maran era mettere la difesa a quattro con tre centrocampisti e due mezze punte. Tanto che siamo andati a vedere il Cagliari dell'anno scorso perchè spesso e volentieri Maran giocava così".

Due partite a destra per Jankto e due gol.

"E' un ragazzo d'oro che si inserisce. E' un generoso. Sta facendo un buonissimo campionato. L'anno scorso lo ha finito bene e quest'anno lo ha iniziato bene".

