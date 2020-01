LIVE TMW - Sampdoria, Ranieri: "Se i ragazzi si rilassano me li mangio vivi"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

12.40 - Riparte il girone di ritorno della Sampdoria. I blucerchiati scenderanno in campo sabato pomeriggio all'Olimpico contro la Lazio di Simone Inzaghi, una delle formazioni più in forma del campionato. Fra poco il tecnico Claudio Ranieri incontrerà i media in conferenza dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini". Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

13.06 - Claudio Ranieri è entrato all’interno della sala stampa del Ferraris. Inizia la conferenza.

Come ci arriva la Samp?

"Lo spirito è sempre lo stesso. Io voglio la stessa determinazione al di là dei risultati. Sarà una partita tremenda perchè la Lazio è in un momento dove qualsiasi cosa tocca gli riesce. Immobile segna da ogni posizione. E' una squadra che sa cosa ottenere".

Con che spirito la Samp affronterà la Lazio?

"Lo spirito è quello di dare sempre tutto al di là del risultato. Io ho citato Immobile ma la Lazio è una squadra bella da vedere. Sanno che poi il gol lo trovano, ha fatto meno gol solo dell'Atalanta. Sappiamo e dobbiamo adeguarci, siamo molto attenti e "

TMW - La Samp ha trovato la sua compattezza?

"Abbiamo trovato una nostra compattezza ma dobbiamo dimostrarlo ogni volta. Il nostro sacrificio e il nostro essere squadra dobbiamo mostrarlo ogni volta. Perchè quando non lo facciamo non siamo più squadra e questo non lo accetto".

Come sta Ramirez?

"Sta migliorando di giorno in giorno. Logicamente avendo avuto un problemino al vasto mediale del ginocchio sinistro, ogni minimo contatto gli porta un po’ di dolore. Man mano che passano i giorni, il piccolo problema che sente si attenuerà. Però ci deve convivere. Se non sarà contro ".

Con la partenza di Murillo serviranno uno o due difensori?

"Uno o due. Lo ha detto".

I tempi di questo arrivo?

"Sono i tempi del mercato. Per cui dobbiamo fare di necessità virtù. E’ logico io lo avrei voluto l'innesto il giorno prima dell'apertura del mercato ma capisco anche che chi deve cedere e avrà le sue problematiche".

In attacco?

"A me non piace cambiare per cambiare. Se un giocatore fa migliorare la rosa della Samp ben venga, sennò io mi trovo benissimo con questi ragazzi".

C'è un rischio rilassamento dopo il successo il Brescia?

"Me li mangio vivi se si rilassano. E' la cosa peggiore che possiamo fare. E' una cosa che non accetto. Posso accettare un gol sbagliato ma la prestazione ci deve stare. Per me è sacra".

Le scelte in attacco?

"Puntare su Gabbiadini, Quagliarella, Bonazzoli, Caprari è una delle cose che mi porterò dietro. Bonazzoli sta tornando al 100%, ancora non lo è ma in allenamento fa tutto. Trova la porta".

Ekdal?

"Sta bene. E' una questione tecnica. Sto preferendo gli altri due".