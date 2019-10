LIVE TMW - Sampdoria, Ranieri: "Soddisfatto della prova dei ragazzi"

Fonte: Dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

17.18 - Pareggio al debutto per Claudio Ranieri. La sua Sampdoria ha trovato un buon punto al "Ferraris" contro la Roma. Fra pochi istanti il tecnico blucerchiato incontrerà i media in conferenza per analizzare lo 0-0 contro il team di Fonseca. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

17.46 - Claudio Ranieri entra nella sala stampa del "Ferraris". Inizia la conferenza.

Punto del buon senso e dell'applicazione?

"Dopo sei giorni di lavoro mi ritengo molto soddisfatto. La Roma fa molto possesso palla e, dalle statistiche, tira molto in porta. Ho chiesto ai ragazzi di fare la prestazione e il risultato poi sarebbe arrivato. Ci siamo andati vicino ma non ci siamo riusciti. Sono soddisfatto dell'incoraggiamento dei tifosi".

Ti tieni il punto o recrimini per la mancata vittoria?

"Da recriminare no. Quando vedi che i ragazzi danno tutto e il portiere avversario fa due interventi, va bene così. Quagliarella avete visto quanto ha corso e quanto si è dato da fare per la squadra. Io sono contento di questo".

E' partito da una buona difesa?

"In cinque allenamenti non è che potessi fare chissà cosa. Mi sono applicato sotto l'aspetto fisico, alla pressione a morire in ogni allenamento e ho fatto un solo allenamento tattico. Ho detto poi ai ragazzi di giocare come sanno, di giocare per la gioia e io sono soddisfatto. I ragazzi si sono impegnati sotto l'aspetto difensivo e offensivo. Certo ci sono delle cose dal limare ma non si può fare tutto e subito".

Bertolacci?

"Nelle partite a pressione che abbiamo fatto ho visto che era il più assatanato. Quando è rientrato Ekdal era veramente stanco e quindi ho deciso di partire con Bertolacci".

Possono giocare insieme Ekdal e Bertolacci?

"Certo perchè Ekdal può giocare in fase difensiva e Bertolacci può giocare a ridosso degli attaccanti".

La contestazione a Ferrero?

"A noi interessa solo il prato verde e fare il nostro lavoro. Tutto il resto non ci deve interessare. I tifosi sono stati meravigliosi, ci sono stati vicini e hanno apprezzato la prestazione".

Come ha visto la Roma?

"Si vede che è una filosofia differente. Noi siamo stati bravi a farli entrare centralmente. Senza Pellegrini e Dzeko perdono molto. Lorenzo è il giocatore ideale per Fonseca fra le linee. Ma a questo penseremo al ritorno".

Gabbiadini?

"Per me era importante l'impegno e la prestazione: non mi ha deluso. E' chiaro che da lui ci si aspetta il tiro e il colpo. Ma la squadra non sta con tutte le stelle dalla loro parte. Servono anche i risultati affinché i ragazzi riprendano il modo di giocare come sanno".

Ritiene che il 4-4-2 sia la strada maestra?

"Non so quale sia la strada maestra. Ormai la strada maestra è cambiare filosofia. Inizialmente pensavo di iniziare a rombo poi ho visto la partita della Roma col Cagliari e ho cambiato idea".

Squadra cambiata a livello caratteriale?

"A me piace questo. Io sono un allenatore caratteriale però tu non puoi dare carattere a chi non ne ha. Questi ragazzi invece hanno spirito di sacrificio. Sono soddisfatto della prova".

17.52 - Termina la conferenza stampa di Claudio Ranieri dopo il pareggio interno contro la Roma.