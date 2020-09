live Sampdoria, Ranieri: "Troppo timidi. Juve favorita? C'è feeling fra la squadra e Pirlo"

22:52 - Claudio Ranieri commenta la sconfitta per 3-0 contro la Juventus nell’esordio della Sampdoria nella Serie A 2020/21.

23:03 - Claudio Ranieri prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia ora la conferenza del tecnico della Sampdoria.

Samp più incisiva nel secondo tempo...

"Ho scelto di giocare con cinque centrocampisti e un solo attaccante per ripetere la partita dell'anno scorso. Invece siamo stati molto pavidi e lenti dando tempo alla Juve di pressarci. Nel secondo tempo mettendo maggiore qualità abbiamo alzato il ritmo, non mi aspettavo però una prova così pavida. Non ci sto che noi siamo timidi contro dei campioni che lottano. Oggi non ho visto la Samp che volevo vedere".

La Juve le ha creato più problemi dell'anno scorso?

"Loro facevano tutto quello che volevano fare mentre noi guardavamo. Difficile fare un paragone rispetto all'anno scorso, noi quest'anno non ci siamo stati".

Questa Juve è la favorita per lo scudetto?

"É difficile dire questo dopo solo una partita dove tra l'altro noi non ci siamo neanche stati. Però mi è sembrato di vedere gran feeling tra la squadra e il suo allenatore".

23:08 - Termina ora la conferenza stampa di Claudio Ranieri.