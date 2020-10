live Sampdoria, Ranieri: "Vittoria che ci fa dimenticare lo stop con il Benevento"

Successo rotondo per la Sampdoria che, dopo il 2-1 di Firenze, travolge la Lazio al "Ferraris" per 3-0. Fra poco il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri analizzerà il match in conferenza stampa. Segui la diretta su TuttoMercatoWeb.com.

Inizia la conferenza stampa di Ranieri.

Samp cresciuta e Lazio in difficoltà.

"Naturalmente alla Lazio mancavano giocatori. C'era Immobile squalificato e dei giocatori che hanno avuto dei problemi fisici per cui Inzaghi non ha potuto schierare la sua formazione migliore però noi abbiamo fatto una buona gara di coraggio e consapevolezza. Abbiamo lasciato qualche occasione di troppo alla Lazio ma sappiamo che hanno giocatori magnifici. La vittoria di oggi per 3-0 ci fa dimenticare la sconfitta con il Benevento".

Samp cresciuta molto nella rosa. Il campionato probabilmente potrà essere diverso rispetto a quello dell'anno scorso?

"La cosa importante è quello che ha detto il presidente alla fine del campionato scorso: non vuole più soffrire. Abbiamo preso dei giocatori esperti e speriamo di non dover soffrire. Abbiamo fatto quattro partite: due le abbiamo vinte e due perse. Dobbiamo restare umili come lo siamo stati oggi, giocare da squadra come abbiamo fatto oggi. Essere consapevoli della nostra forza ma essere umili è la cosa a cui io tengo di più".