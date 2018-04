LIVE TMW - Sarri: "Con un sistema più povero s'impoveriscono anche i ricchi"

Premere F5 per aggiornare la pagina

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi, Raimondo De Magistris

© foto di www.imagephotoagency.it

21.13 - Conclusa la conferenza stampa di Maurizio Sarri.

21.12 - Rifarebbe gli stessi cambi? "Si. Noi abbiamo due attaccanti esterni che un certo tipo di lavoro lo possono fare, passare a questo modulo quando sei in dieci è quasi obbligatorio. In altri momenti questo tipo di situazione l'abbiamo gestita anche bene, mentre oggi l'abbiamo sofferta".

21.11 - Perché oggi è arrivata questa brutta prestazione? "Se la gara di ieri ha influito mentalmente, questo è un limite nostro. Dal punto di vista tattico la mancanza di un centrocampista centrale ci ha costretto a rincorrere gli avversari. Ho visto gente che oggi ha reagito in maniera scomposta, difficile dire a cosa sia dovuto il tracollo di energie. Ma se fosse dovuto alla gara di ieri, allora questo sarebbe un limite nostro".

21.09 - Quanto ha influito la gara di ieri? "Io ho l'obbligo di parlare della partita di oggi. Il Napoli ha disputato la peggiore gara stagionale. Oggi è il momento di ringraziare i tifosi e di scusarci per la prestazione. Ora abbiamo l'obbligo di riscattare questa prestazione domenica prossima".

21.07 - La gente è disgustata dopo quanto accaduto ieri sera. Come si recupera la passione della gente? "La passione si recupera pensando solamente al campo, non voglio pensare a null'altro. Pensiamo al campo e ce una cosa che ci aiuta: nella vita tutto finisce. E' chiaro che vedere che in Inghilterra tutti gli anni vince una squadra diversa, che l'amore verso le squadre è in crescita, fa riflettere. Mentre da noi la situazione è diversa e il rischio è di perdere appassionati perché molti tifano squadre che sanno benissimo che non vinceranno mai. Impoverendo il sistema alla fine si impoveriscono anche i ricchi".

21.01 - Ha inizio la conferenza stampa di Maurizio Sarri: "E' difficile dire se la gara di ieri ha influito, a me non interessa neanche. Ci siamo persi di fronte alle difficoltà, invece la reazione alle difficoltà è sempre stato il nostro grande punto di forza. La nostra squadra solitamente è molto brava nel reagire. Martedì mi arrabbierò con la squadra, abbiamo sbagliato tanto e persi di fronte alle difficoltà della partita. Inoltre, la Fiorentina ha disputato una gara di ottimo livello".

20.40 - Avrà inizio tra pochi minuti la conferenza stampa di Maurizio Sarri, allenatore del Napoli che dalla pancia del Franchi commenterà il 3-0 incassato nella sfida contro la Fiorentina.