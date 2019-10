LIVE TMW - Sarri: "Ho visto Demiral normale. Mandzukic fuori per accordo"

Fonte: inviato a Torino

Dopo la pausa per le Nazionali, è nuovamente tempo di campionato. Domani all'Allianz Stadium si presenta il Bologna. Alla vigilia del match, parla il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri.

Il rientro di Douglas Costa non rischia di far saltare un modulo che sta funzionando?

"Si sta allenando a parte, non c'è stato al momento il rientro. Mercoledì è rientrato Danilo e ieri Ramsey. Su Douglas e De Sciglio mi arrivano notizie confortanti dal nostro staff medico".

Come sta andando con il trequartista? Si tornerà a giocare con il 4-3-3?

"Questa squadra dev'essere pronta a entrambe le soluzioni. In questo momento non stiamo facendo un modulo semplice, specie per la fase difensiva. Non siamo perfetti ma va comunque dato merito dei ragazzi che stanno facendo una buona interpretazione di questo modulo".

Cosa pensa del Bologna e cosa può dare in più la presenza del suo amico Mihajlovic?

"E' tra le squadre che mi è piaciute di più in questo inizio stagione. Spero Sinisa sia presente perché lo rivedo molto volentieri".

Domani meglio Higuain o Dybala?

"Penso siano adatti entrambi alla partita".

E' giunto il momento di far giocare Rugani?

"Noi nella linea difensiva abbiamo cercato di dare continuità per dare maggiore equilibrio al reparto. Dopo aver dato stabilità è giusto dare spazio. Rugani lo conosco bene, è un ragazzo di grandi prospettiva sin da piccolo".

San Siro è stato un punto di svolta della stagione? E' cominciata davvero la sua gestione?

"Lo scetticismo nei miei confronti non mi influenza più di tanto, ci sono abituato. La classifica in questo momento non ci interessa, spero sia stata una partita importante ma i tre punti li abbiamo già presi. Dobbiamo concentrarci adesso su una partita difficile per i motivi come ho detto, anche perché non è mai facile giocare dopo la sosta. Far riprendere a un giocatore il ritmo dopo la sosta non è automatico. Pensate che ancora non ho visto Bentancur, se vi mettete nei panni di un giocatore non è semplice".

Ha avuto modo di parlare con Pjaca e Mandzukic? Sono disponibili?

"Pjaca non si sta allenando per un piccolo problema al ginocchio. Mandzukic è fuori per un accordo con la società, se cambiano le cose vedremo".

Qual è la forza di Matuidi che è capace di ribaltare sempre le gerarchie?

"Non avevo alcuna preclusione su di lui. Sono giocatori utili sempre, che si mettono sempre a disposizione della squadra e dunque diventano importanti".

Cuadrado sarà un jolly con il rientro di Danilo e De Sciglio?

"Continuerò a farlo giocare da difensore esterno, sta facendo dei passi in avanti. Credo possa essere utile in quel ruolo".

Come sono tornati i giocatori dalle Nazionali? Demiral è stato sotto l'occhio del ciclone negli ultimi giorni.

"Non è mai facile, alcuni hanno giocato fino a martedì. Demiral l'ho trovato normale dal punto di vista dei rapporti con i compagni e dell'atteggiamento, tutto il resto sono problemi della Federazione turca".

