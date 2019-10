LIVE TMW - Sarri: "Ho visto spendere più soldi per chi vale meno di De Ligt"

Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

23.10 Dopo la gara contro il Leverkusen, Maurizio Sarri sorride. L'allenatore della Juventus ha guidato i suoi al 3-0 contro il Bayer e ora la Vecchia Signora è insieme all'Atletico Madrid in testa al girone di Champions League. Il tecnico parla in confernza stampa dalla pancia dello stadio torinese, seguila live su Tuttomercatoweb.com.

23.38 - Inizia la conferenza stampa - "Cuadrado, Pjanic e Bernardeschi hanno fatto una buona partita. Non era una gara semplice: loro hanno grande capacità di palleggio, grande possesso palla. Possono toglierti l'iniziativa, siamo stati pazienti, quando hanno palleggiato bene. Abbiamo poi creato tanto e concesso poco: è stata una gara di grande sostanza con momento di buona qualità".

Su Bernardeschi "E' una serata importante ma ha giocato perché negli ultimi allenamenti l'ho visto in crescita. C'era un motivo anche tattico: quando escono in pressione, davanti ai difensori lasciano spazio, lui poteva ricevere e puntarli, la sua gamba può far male. Ho fatto questa scelta perché Ramsey dopo tanti mesi ha fatto tre gare consecutive, si meritava una pausa. Anche Federico si meritava di giocare, prestazione e gol gli fanno bene".

Su De Ligt "Negli ultimi tempi i prezzi dei difensori sono questi. In estate ho visto spendere di più per gente che vale meno di De Ligt. E' giovanissimo, si è trovato catapultato in un calcio sconosciuto, in una cultura calcistica sconosciuta. Sta crescendo, sta facendo bene: tutto sta nascendo da dietro da dove impostiamo bene, dove serviamo i centrocampisti con più pulizia".

Sullo stato di forma della Juventus "Senza una buona gara fisica, contro questi avversari soffri. I numeri del Bayer sono di altissimo livello, non ho ancora visto i nostri. Alla distanza siamo calati meno, forse hanno fatto un primo tempo di grande dispendio. La sensazione visiva è che nel secondo tempo è che fossimo più brillanti, a volte lo dà anche solo lo stare in campo".

Sul livello della Juventus "Nel mio livello ideale, l'inforcata presa all'85' non è prevista... Però c'è un'evoluzione positiva. Cuadrado si sta adattando, sta migliorando tatticamente tanto, in fase difensiva individuale può migliorare, Barzagli potrà aiutarlo molto velocemente. Se fa un passo avanti in fase difensiva individuale e di reparto, può diventare un terzino di grande livello. Alex Sandro è una certezza e Bonucci sta facendo una fase iniziale straordinaria. L'assenza di Chiellini è pesante dal punto di vista materiale ma anche mentale, è un punto di riferimento nello spogliatoio. Leo si è messo un bagaglio sulle spalle, sta dando un contributo importante da capitano vero".

Su Higuain e su Dybala "Sono entrambi in condizione fisica e mentale, ti fanno fare bella figura. Come li alterni, fanno bene. Non mi è piaciuto che sia stato riportato che sia una favola da bar vederli insieme. Per me, seduto al bar, è una suggestione, ma in fase di costruzione la Juventus non è pronta per sostenerli contemporaneamente. Abbiamo soluzioni alternative sulla trequarti, di livello, in questo momento. Se torna Douglas Costa, possiamo giocare in alcune gare con un modulo diverso, ma l'obiettivo è portarli a giocare tutti insieme".