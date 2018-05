LIVE TMW - Sarri-Napoli, ora il tecnico può restare. Incontro positivo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

15.21 - Pranzo distensivo dopo le ultime tensioni - E' andato in scena a casa di Maurizio Sarri un pranzo distensivo tra il tecnico del Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis. Un colloquio a cui erano presenti anche Giuntoli, Chiavelli ed Edo De Laurentiis, per discutere con serenità della possibilità di andare avanti insieme. S'è discusso della possibilità di andare avanti insieme, delle perplessità di ambo le parti e dei margini di crescita di questa squadra. Nulla ancora di ufficiale, e in tal senso una comunicazione potrebbe arrivare domani sera in occasione della cena sociale del club, ma intanto quel clima di divorzio imminente tra le parti sembra ormai alle spalle.

Ulteriori contatti ci saranno nelle prossime ore, ma dopo il pranzo di oggi la percentuale circa una permanenza di Sarri è cresciuta.

15.11 - Possibile nuovo incontro nella giornata di domani prima della cena di squadra - Emergono le prime indiscrezioni in merito all'incontro andato in scena quest'oggi tra Maurizio Sarri e Aurelio De Laurentiis. Per domani è già stata fissata la cena sociale e non è escluso che prima di quella occasione tecnico e presidente del Napoli - rivela Sky - possano vedersi nuovamente per continuare a discutere della possibilità di andare avanti insieme.

14.53 - Sarri rientrato a Castel Volturno - Maurizio Sarri è rientrato a Castel Volturno pochi minuti prima dell'inizio della seconda seduta d'allenamento insieme al ds Cristiano Giuntoli. Si attendono a questo punto novità sul summit col presidente Aurelio De Laurentiis che s'è appena concluso.

14.08 - Sarri deve rientrare a Castel Volturno entro le 15 - Sono passati oltre 90 minuti dall'inizio del summit in cui si sta decidendo il futuro di Maurizio Sarri. Il tecnico campano dovrebbe rientrare a Castel Volturno per dirigere la seconda seduta d'allenamento di giornata, ma al momento è ancora in riunione in un posto top secret con Aurelio De Laurentiis, Edo De Laurentiis, Cristiano Giuntoli e Andrea Chiavelli.

13.08 - Il vertice non si sta svolgendo nel centro di Castel Volturno - Dopo l'allenamento mattutino, Edo De Laurentiis, Maurizio Sarri e Cristiano Giuntoli hanno lasciato il centro d'allenamento del Napoli per incontrare in un luogo, ancora segreto, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli. In questi minuti si sta decidendo se Sarri sarà ancora l'allenatore della squadra partenopea.

12.55 - Incontro in corso - Secondo quanto riportato da Carlo Alvino, voce di Radio Kiss Kiss Napoli - emittente ufficiale del club azzurro - e volto di Tv Luna, è in corso l'incontro tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri. Il summit terminerà prima della seduta pomeridiana di allenamento. Iniziato, dunque, il pranzo annunciato prima dalla radio ufficiale degli azzurri.

12.42 - De Laurentiis, pranzo con Giuntoli e Sarri - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis pranzerà col ds Giuntoli e con l'allenatore Maurizio Sarri. Lo rivela Radio Kiss Kiss Napoli.

12.34 Stefan Schwoch a TMW - Stefan Schwoch ha così parlato al microfono di Tuttomercatoweb.com in merito al futuro di Maurizio Sarri: "Penso che la soluzione migliore sia andare avanti insieme. Sarri ha fatto molto bene in azzurro, anche se non è arrivato alcun trofeo. Tuttavia - ha detto - credo che non sarà così, penso che Sarri andrà via".

12.11 - De Laurentiis in arrivo a Castel Volturno - Aurelio De Laurentiis è in arrivo a Castel Volturno per incontrare Maurizio Sarri. Lo riferisce l'emittente ufficiale del club partenopeo, Radio Kiss Kiss Napoli.

12.06 - I tifosi chiedono a gran voce la conferma di Sarri - Tutti allineati: i tifosi del Napoli chiedono a gran voce la conferma di Maurizio Sarri. Negli ultimi giorni, è partita una petizione su chance.org per convincere il tecnico a restare (Clicca qui per vederla) che alle 12.15 ha raccolto 10mila firme.

11.53 - Sarri non vuole liberarsi con la clausola - De Laurentiis prova a convincerlo a restare, Sarri che vuole andare via. Questa - scrive il quotidiano Il Mattino - la situazione in casa Napoli a poche ore dall'incontro chiarificatore. "L'idea di liberarsi col pagamento della clausola (entro il 31 maggio) è l'ultimo dei pensieri che passano per la testa a Sarri - si legge -. Magari anche una separazione consensuale. Ma non dirà: me ne voglio andare".

11.28 - Allenamento mattutino in corso - Intanto, come mette in evidenza il profilo twitter della società, è in corso il primo dei due allenamenti previsti per la giornata di oggi. Il summit tra Sarri e De Laurentiis dovrebbe avvenire al termine della seconda seduta.

11.23 - De Laurentiis ha pronto un quadriennale - Quattro milioni di euro netti a stagione fino al 2022. E' quanto oggi Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, metterà sul tavolo per convincere Maurizio Sarri a restare. Lo scrive la Gazzetta dello Sport in edicola, che però mette in luce anche tutti i dubbi del tecnico campano relativi alle motivazioni, allo staff e ai progetti per il futuro.

11.15 - Giornata decisiva per ciò che concerne il futuro di Maurizio Sarri. Dopo la doppia seduta prevista per oggi a Castel Volturno, il tecnico campano dovrebbe incontrare il presidente Aurelio De Laurentiis per far chiarezza, in un senso o nell'altro, sul suo futuro. TMW seguirà tutti gli aggiornamenti in tempo reale.