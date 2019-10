LIVE TMW - Sarri: "Vittoria voluta, ma ci sono stati i soliti problemi"

Fonte: inviato all'Allianz Stadium

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A conclusione del match infrasettimanale tra Juventus e Genoa, parla il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri.

23.53 - Inizia la conferenza stampa

E' stata una Juventus affaticata per le tante partite svolte?

"Stasera abbiamo cambiato sei giocatori rispetto a quelli che hanno giocato l'ultima partita. Primo tempo lo abbiamo fatto troppo lento. Poi abbiamo fatto bene nelle intenzioni ma poco nei movimenti. Nel secondo tempo non era facile perché loro ci aspettavamo molto bassi. I problemi sono stati gli stessi: abbiamo segnato poco rispetto a quello che abbiamo creato; e poco dopo il vantaggio abbiamo fatto fare gol all'avversario. E' anche vero che la squadra ha voluto fortemente la vittoria".

Cosa pensa dell'espulsione di Cassata?

"Nulla. Si dovrebbero valutare almeno dieci episodi. Ci sono state alcune decisioni severe, ma questo è stato il metro di misura".

Il Genoa esce con un buon possesso palla, vi ha messo in difficoltà?

"Ho 58-42. Ma il dato importante è quello della supremazia territoriale, che è 75-25. Questa è una squadra che ha un palleggio che non rispecchia la classifica che ha. E anche per atteggiamento e qualità".

Ha sentito più la mancanza di un attaccante come Higuain o di un giocatore di qualità in mezzo al campo come Pjanic?

"Stiamo parlando di giocatori che sono fuori. Quindi non posso sentire la mancanza. Chiaro che l'assenza di Pjanic ci toglie un pizzico di qualità e tempi. Gonzalo è uno che queste partite ci riempie l'area specie sul finale, però avevamo anche soluzioni. Ramsey era di rientro, Douglas anche. Pensavo che stavo esagerando a mettere Ramsey, però ha reagito fino alla fine. Per mentalità bisogna non pensare mai chi manca".

C'è stata troppa ricerca di soluzioni individuali e non di squadra?

"A tratti sì. Sul finale era diventata una partita monocorda, abbiamo giocato con una squadra molto offensiva, con due attaccanti che per caratteristiche hanno la giocata individuale. Era una situazione in cui saltare l'uomo era determinante, la sensazione c'è stata anche da parte mia".

Potrebbe essere una partita spartiacque o un campanello d'allarme?

"Nessuna delle due. Dentro questa partita ci sono delle criticità che avevamo avuto nelle ultime occasioni. Dobbiamo lavorare, perché era un difetto palese anche prima".

00.02 - Finisce la conferenza