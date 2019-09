LIVE TMW - Sassuolo, De Zerbi: "Berardi è tra i primi 5 talenti italiani"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

13.45 - Roberto De Zerbi parla in conferenza stampa alla vigilia del derby con il Parma, al Tardini. L'allenatore del Sassuolo incontra i giornalisti nella sala stampa del Mapei Football Center, il nuovo centro sportivo del club neroverde, a partire dalle ore 14.

14.00 - Ha inizio la conferenza stampa di De Zerbi.

Il Parma non ha ancora vinto in casa, il Sassuolo non ha vinto fuori. Che partita sarà?

"E' una partita importante perché vogliamo fare punti in trasferta, considerando che le trasferte precedenti sono state a Torino e a Roma con due squadre più forti di noi sulla carta. Domani è una partita importante non per le sconfitte avvenute ma perché vogliamo dare continuità di risultati".

Quanto le fa piacere avere il secondo miglior attacco della A?

"Il far gol nella mia testa vale quanto non prenderli. Non giochiamo per fare tanti gol e per concedere e subire tante occasioni, ci alleniamo con la finalità di crearne tante e subirne poche. Ci sono gli avversari, a volte noi li agevoliamo e capita anche di subire e non solo di produrre".

Ci saranno molte novità rispetto alla formazione con la SPAL?

"L'idea è quella di mettere sempre la squadra migliore. Tanti giocatori non sono in condizione per fare 3 partite in 7 giorni e non dobbiamo fare danni, il che vuol dire prevedere un infortunio muscolare e domani devo cercare di prevenire queste situazioni e non possiamo perdere giocatori per 3-4 settimane, anche perché la rosa è completa e forte, un giocatore vale l'altro, se non per le caratteristiche e quindi in base al tipo di partita che andiamo a fare, cerchiamo di combinarli e abbinarli nel modo migliore".

Defrel ha detto che il suo ruolo cambia in base all'avversario: con il Parma è meglio punta o esterno? Se non gioca torna Boga

"Non pensavo che Defrel fosse così forte. E' una scoperta per me ed è un acquisto strepitoso per il Sassuolo. Vediamo. E' un giocatore che a Roma non doveva giocare dall'inizio, poi considerando tante cose l'ho messo dentro e ha fatto 90 minuti, con la SPAL ha fatto più di 80 minuti e non so se corriamo un rischio facendolo giocare in tre gare così vicine e ho un dubbio, potrebbe essere una scelta obbligata e non tecnica".

Gli infortunati invece come stanno?

"Marlon e Bourabia vengono in panchina, Djuricic ancora no. Voglio avere l'imbarazzo della scelta in ogni partita e non voglio averli in infermeria. Potevamo prevedere il rientro tardivo di Bourabia perché ha disputato la Coppa d'Africa. Avevo ipotizzato che sarebbe stato pronto a ottobre e poco ci manca, anche perché a Torino ha giocato per necessità".

Le ripartenze del Parma saranno un problema per voi? Boga può essere l'arma giusta?

"Boga può essere utile in tutte le partite perché ha giocata nel breve nel lungo, è un titolare. Forse è meno pronto rispetto agli altri tre ma è forte. La partita con il Parma sarà difficile, devi essere attento a prevedere il pericolo quando non lo vedi: facile a dirsi ma non a farsi. Quando sbaglia qualche passaggio nasce il pericolo e bisogna forzare meno la giocata, non avere fretta di andare in porta e bisogna avere la pazienza di difenderci quando abbiamo il possesso. Non so se il Parma farà quel tipo di partita, penso che quest'anno abbiano cambiato qualcosa: costruiscono a 3, difendono a 4. Fanno la pressione davanti qualche volta a 3, a volte con il trequartista e due punte".

Il gol con la SPAL può essere una copertina del gioco di De Zerbi?

"Io ho fatto il calciatore, so il valore dei calciatori, so la loro importanza quando si va a fare qualcosa di bello. Quando escono quel tipo di azioni metto sempre come cosa più importante la qualità dei giocatori. Poi è chiaro che serve l'idea, la mentalità, il coraggio. E' stato bello uscire palla al piede dalla stessa zona in cui con la Samp abbiamo preso il rigore, discuterne qui con i giocatori e dire loro che se fossimo usciti in maniera pulita saremmo andati a creare un'azione da gol. La squadra era la mia anche a Roma, quando si vince si ha tanti padri e quando si perde è orfana".

Ci fa un bilancio dei nuovi arrivi?

"Con la SPAL avevamo 6 nuovi e non è facile arrivare a giocare in maniera collaudata mettendo dentro 6 giocatori nuovi. Siamo migliorati rispetto all'anno scorso e lo dico perché ci credo e perché ci penso. Se confrontate le 4 partite contro le stesse squadre, Torino, Roma, Sampdoria e SPAL avevamo fatto 1 punto e stavolta abbiamo fatto 6 punti, abbiamo migliorato notevolmente rispetto all'anno scorso. Poi è tutto migliorabile e contestabile ma dal mio punto di vista stiamo facendo bene al di là del primo tempo con la Roma".

Aspettiamo la maturazione di Berardi. La sua comfort zone è neroverde. Nella prestazione di domenica c'è una ulteriore conferma per come lavora per la squadra. Non è solo leader tecnico?

"Si aspetta sempre un'esplosione di Berardi perché gioca nel Sassuolo, se giocasse in una piazza dove c'è più stampa, più seguito, avrebbe un'altra cassa di risonanza. Io ero contento di lui già l'anno scorso quando non era così determinante nei gol, lo sono a maggior ragione quest'anno. Il bello di Berardi è la rincorsa all'ultimo minuto sulla bandierina. Non è sbagliato pensare che oggi possa essere tra i primi 5 talenti".

14.14 - E' terminata la conferenza stampa di De Zerbi.