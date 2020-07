live Sassuolo, De Zerbi: "Cagliari blindato, dobbiamo capire meglio queste partite"

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, interverrà tra poco dalla sala stampa della Sardegna Arena dopo il pareggio dei neroverdi contro il Cagliari.

22.14 – Inizia la conferenza stampa.

Come giudica la gara dei suoi?

"Perché loro erano chiusi e noi eravamo troppo leggeri. È vero che qualcuno può essere stanco, che la partita era difficile perché il Cagliari era blindato, non chiuso. Non abbiamo mai rischiato, forzando le giocate: ma siamo stati troppo leggeri a volte, senza l'atteggiamento necessario per chiudere le partite".

Il pareggio la soddisfa?

"È chiaro che quando una squadra giovane dopo il dominio assoluto del primo tempo qualcuno può avere la sensazione che la partita sia facile, con un po' di esperienza in più si sarebbe capito che si poteva incappare in qualche trappola. Quando anche i giovani arriveranno a capire questo tipo di partite, me in primis, perché siamo tutti sulla stessa barca...già da stamattina mi aspettavo questa partita e in realtà è andato tutto come pensavo".

Il sogno Europa?

"Ho sempre detto di spingere il massimo, anche quando la matematica dirà che non possiamo raggiungere quelle posizioni comunque andremo al massimo tra allenamenti e partite. Il Milan? È una squadra di livello, esperienza e tradizione diversa: ci confronteremo con le nostre armi e poi capiremo dove siamo arrivati in classifica, anche dopo la partita".

22.18 – Termina la conferenza stampa.