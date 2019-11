LIVE TMW - Sassuolo, De Zerbi: "Caputo out. Giocano Locatelli e Defrel"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Tra pochi minuti avrà inizio la conferenza stampa di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, che parlerà dalla sala stampa del Mapei Football Center, alla vigilia di Lecce-Sassuolo.

Inizia la conferenza stampa di De Zerbi.

C'è subito l'occasione per il riscatto dopo la gara con la Fiorentina.

"Dobbiamo fare il conto però con nuovi infortuni: Caputo non parte con la squadra, ha provato a stringere i denti ma non verrà con noi. Magnanelli viene in panchina ma probabilmente non è utilizzabile. Bourabia lo mandiamo con la Primavera per mettergli minutaggio visto che è rientrato giovedì e non aveva senso portarlo con noi per non farlo giocare e sarà a disposizione con il Bologna".

Che partita si aspetta?

"Il Lecce è una squadra coraggiosa che ha fatto sempre bene, anche in casa nonostante le sconfitte, con una identità ben chiara che parte dalla Serie C. Il Via del Mare lo conosco bene perché ci ho giocato tante volte, a volte è andata bene e altre no. E' un campo caldo e mi fa piacere ritrovarli in A. Noi dobbiamo andare con la voglia di giocare vista nel primo tempo con la Fiorentina. Non eravamo brillantissimi ma abbiamo concesso solo il palo di Boateng sul cross e dobbiamo non fare quello che abbiamo fatto nel primo tempo dove siamo stati troppo passivi e rinunciatari, possiamo fare molto meglio e quantomeno come minimo dobbiamo fare come nel primo tempo con la Fiorentina, per poi aspettare il rientro di tutti per ritrovare il nostro gioco, le nostre giocate. Non siamo continui ma abbiamo dimostrato anche quest'anno di poter giocare".

Cosa è cambiato tra il primo e il secondo tempo con la Fiorentina?

"La classifica che non ci piace, questo aspetto te lo porti un po'. La squadra è composta da bravi ragazzi e si porta il peso della classifica ma devi avere delle certezze che attraverso il gioco questa squadra arriva al risultato. Se devi difenderti ti difendi, ma quando hai la palla devi determinare. Certe volte sono cose anche inconsce, perché il risultato probabilmente ci sposta tanto perché dopo l'1-2 abbiamo fatto 10 minuti solo noi, siamo troppo legati forse al risultato".

Viste le assenze ci sarà un cambio di modulo?

"Rispetto a quelli di mercoledì si aggiungono Caputo e Magnanelli, due assenze pesanti, ma la squadra è forte e possiamo fare risultato. Confermo al 100% quello che ho detto sempre, che la squadra è molto forte, ma è chiaro che non tutti i giocatori sono uguali, per coraggio, per conoscenza, perché quelli che sono arrivati ultimi hanno meno conoscenze rispetto agli altri".

Il Sassuolo è la squadra che ha subito meno tiri in questo campionato ma ha la terza peggior difesa del campionato: come si spiega questo dato?

"I dati sono sempre difficili da spiegare. La squadra ha preso 18 gol ma non è tanto lì la differenza, credo che la differenza sia nell'aver alternato prestazioni bellissime ad altre meno belle. Quando parlo che non abbiamo trovato la quadra non parlo che non abbiamo trovato l'idea di gioco ma non l'abbiamo trovata nella continuità mentale, questo è l'aspetto che pesa, non pesa quello dei gol subiti, ci sono squadre sopra di noi in classifica che ne hanno presi 2-3 in meno. La squadra non deve perdere l'identità nel coraggio di fare la partita, nel proporre sempre, altrimenti i giocatori che ha non esprimono il loro talento".

Perché Locatelli è stato messo da parte in queste settimane?

"Domani gioca titolare perché non lo vedevo brillante e perché fisicamente non mi dava le garanzie ai livelli che lui deve puntare sempre. Avevo il dubbio con la Fiorentina di farlo giocare per avere Magnanelli a riposo, era già in preventivo il suo utilizzo. Quando sta bene e spinge, Locatelli è un titolare. Quando non sta bene, per motivi magari anche non suoi, ci sono anche altri che possono giocare. Duncan, Obiang non è entrato nel 100% nelle conoscenze ma mi aspetto tanto, e Locatelli è uno di questi".

L'infortunio di Caputo potrebbe lasciare un po' di spazio a Raspadori?

"Davanti gioca Defrel. Quando hai Caputo e Defrel, se tutti e due stanno bene, Raspadori trova poco spazio ma è sempre nei miei pensieri. E' un giocatore importante ma si gioca in 11. Traoré sta giocando di meno ma c'è Djuricic che si è ritagliato un po' di spazio e sta facendo bene, non vuol dire che penso male di Traoré, bisogna cercare di capire qual è il momento migliore o quello peggiore".

La difesa è sotto accusa: si aspetta una svolta domani?

"Io non mi sottraggo dalle responsabilità ma i dati vanno letti e capiti. Fino al gol dell'1-1 con la Fiorentina, a parte il palo di Boateng, loro non hanno creato altri pericoli. Il secondo gol nasce da un rinvio sbagliato di Duncan, è vero che poi avevamo prestato il fianco ma fin lì eravamo messi bene e non avevamo rischiato niente. E' anche vero che il gol passa dall'attenzione e dalla voglia di non prenderlo. Noi sui tiri effettuati siamo tra i migliori in Europa e possiamo essere più cinici perché con la Fiorentina abbiamo sbagliato diversi tre contro tre in campo aperto. La squadra fa fatica a difendersi e portare a casa l'1-0, se ci costringono a farlo ci mettiamo in braccio a Consigli ma non dobbiamo essere noi a decidere".

Magnanelli ha un problema fisico? Cosa pensa del Lecce?

"Magnanelli ha un problema al quadricipite e non voglio rischiarlo. Il Lecce ha bloccato la Juve in casa, ha perso le altre ma ha coraggio ed è una squadra aiutata da 20mila persone ed è un campo bello su cui giocare. Sono organizzati, sono forti, tutte le squadre vanno rispettate".

