LIVE TMW - Sassuolo, De Zerbi: "Europa? No, la matematica non dice niente"

Al termine della sfida tra SPAL e Sassuolo, finita 1 a 2 per i neroverdi, il tecnico degli emiliani Roberto De Zerbi parla in conferenza stampa. Segui il live su TMW.

Mister, da stasera c'è un'idea Europa?

"No, perché la matematica non dice niente. Anzi, dice che bisogna stare attenti sempre. Domenica affronteremo una squadra rivelazione del campionato e vorremmo fare un'altra importante partita. A livello mentale oggi siamo stati quelli che non siamo mai stati in questi anni. Una squadra matura e concentrata contro una squadra che era le peggiori da affrontare"

Un parere su Boga?

"Fa parte di una squadra in cui giocano altri dieci, quindi il gioco collettivo è importante quanto quello individuale. Io vorrei esaltare ancora di più il suo gioco. Se a questo aggiungiamo il gol che ha fatto, anche noi facciamo il nostro gioco per farli crescere".

L'esultanza finale cosa dice?

"Dopo la vittoria con la Roma, oggi soffrivo particolarmente la partita. So i nostri pregi e i nostri difetti. Non dovevamo portarci niente di quella partita, se non il risultato. L'esultanza è stata liberatoria. Abbiamo meritato di vincere e oggi avevamo anche un sacco di gente da Sassuolo".

