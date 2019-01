LIVE TMW - Sassuolo, De Zerbi: "Felici del pari. L'Inter vale il Napoli"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Sullo stadio a porte chiuse - "Non ha senso chiudere lo stadio a tutti. Ma nel calcio soprattutto ultimamente ci sono tante cose che non hanno senso. Si dà sempre meno importanza alle persone, non si danno i valori giusti al pubblico che prima o poi di questo sport si disinnamora"

Sulla distanza tra Napoli e Inter - "Sono due squadre molto diverse, ma non sono d'accordo quando si dice che l'Inter non gioca bene a calcio. Credo tutt'altro. Possono contare entrambe su due rose importanti e due grandi allenatori. Se la giocheranno fino alla fine per il secondo posto"

Sul possibile settimo posto - "Ci sono ancora quattro punti per arrivare a trenta punti. Il resto lo vedremo di partita in partita"

-Su Peluso - "Gli avevo detto che non avrebbe fatto parte del progetto perché di giocatori in quel ruolo ne avevo tanti. Non lo farei comunque andare via, è importante, ma tendenzialmente favorisco le richieste dei giocatori. Se qualcuno vuole andare via, non mi metto di mezzo. Preferisco uno meno bravo in rosa, ma con la voglia di giocare con il Sassuolo"

Sul Cagliari - "Toglierei se potessi molti giocatori ai rossoblù, non ci tiriamo però indietro perché pensiamo di essere al loro livello"

Sul pacchetto offensivo - "Quello di stasera sposta parecchio, ma anche Berardi crescita di gara in gara. Con Di Francesco, Djuricic e Boga possiamo alzare il livello. Jeremie è stato fuori tanto tempo, ma ha un potenziale importante: gli daremo tutte le possibilità per migliorare. In generale stiamo migliorando la condizione fisica"

Sul bel gioco - "Cerco di sforzarmi a infondere il concetto del calcio che è un gioco. Vuol dire che se non ti diverti c'è qualcosa che non torna. Attenzione che non significa essere poco professionali, ma dare tutto comunque con qualità"

Sulla mancata vittoria - "Sono partite pericolose perché se Lautaro fa gol alla fine poi vai a raccontare una sconfitta dopo quanto fatto in campo. Andava bloccata l'emorragia. Il pari ci fa comunque contenti. Non abbiamo preso gol in tante gare, quando succede ne incassiamo molti. Mi è piaciuta la voglia di non buttare mai il pallone"

