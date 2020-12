live Sassuolo, De Zerbi: "I giocatori importanti devono prendersi le responsabilità"

17.10 - All'Olimpico finisce 0-0 tra Roma e Sassuolo e De Zerbi tra poco parlerà in conferenza stampa. Per i neroverdi non è arrivato dunque il sorpasso in classifica da parte della squadra di Fonseca che resta sotto a un punto. Di seguito le parole del tecnico bresciano:

Soddisfatto del pari?

"Quando vieni a giocare in casa della Roma e porti un punto devi essere sempre contento. Non bisogna essere felici del secondo tempo. I giocatori che devono prendersi le responsabilità devono farlo, eravamo disorganizzati".

Il campo ha influito?

"Nel nostro lavoro ci sono tante possibilità di prendere scuse. La verità è che non stiamo bene, abbiamo giocatori importanti fuori e altri importanti che non sono al meglio. Un'altra valutazione è che dobbiamo avere più convinzione. Nel primo tempo nel giro palla abbiamo fatto bene. Potevamo chiudere l'azione con più uomini in un paio di occasioni. Paradossalmente abbiamo fatto meglio nel primo che nel secondo tempo. Le partite le dobbiamo conquistare con più forza e più convinzione".

Il Sassuolo è una grande del campionato?

"Quando lo dicono dimostra che nel calcio si giudicano solo i risultati. Ogni volta saremo valutati in modo diverso, non guardate le prestazioni. Proprio perché non alleno una grande, la squadra vuole diventare più forte di quello che è ora."

Un giudizio sulla Roma?

"La Roma è una grande squadra. Stimo il loro allenatore. Mi piace di più però guardare in casa mia che in casa degli altri".

Sull'operato dell'arbitro. Come lo giudichi?

"Io è difficile che giudichi il sui operato. Bisogna giudicarlo sempre, sia quando ti va contro che quando ti favorisce. Non ho rivisto i casi".

17.30 - Termina la conferenza stampa