LIVE TMW - Sassuolo, De Zerbi: "Il primo tempo dovevamo chiuderlo sul 3-0"

23.15 - Conferenza stampa post-gara per Roberto De Zerbi. L'allenatore del Sassuolo commenta la sconfitta interna contro il Napoli, al Mapei Stadium.

Qual è il suo stato d'animo adesso?

"E' chiaro che dispiace. Con la Fiorentina abbiamo meritato la sconfitta perché nel secondo tempo siamo stati paurosi e oggi dico, è un problema di tutto Sassuolo, da solo non ce la faccio, che la forma è la modalità. L'obiettivo è il risultato, non dobbiamo accontentarci della forma, ce l'avremo sempre. Se nel primo tempo devi fare 3-0 devi fare 3-0. Se fai il viaggio da casa stasera non devi essere contento ma devono girarti le palle perché abbiamo buttato 3 punti perché il primo tempo dovevi stare 3-0. Mi sembra che tutti ci accontentiamo della buona prestazione ma non è così. Questo passa da tutti, passa da me, ma anche il magazziniere, il dottore, la società e tutti. Dovremmo avere 4-5 punti in più ma se non li abbiamo è giusto così".

Il calo del secondo tempo è una questione fisica?

"Non siamo il Real Madrid. Abbiamo giocato tre partite in una settimana. I tifosi del Napoli pizzicavano i giocatori e hanno calciatori di livello che ti possono mettere in difficoltà. Non l'abbiamo chiusa, poi le partite possono finire anche 1-0 e 1-1".

Cosa è successo nel finale con Giuntoli?

"Cose normali che succedono, un battibecco normale".

Perché il cambio Duncan-Djuricic?

"Potevo tenere Duncan un po' di più, avevo visto che stava calando d'intensità. L'avevo messo in marcatura su Fabian Ruiz, molto dinamico, e volevo riportare Traoré trequartista".

La mancanza del salto di qualità è una questione d'età?

"L'età condiziona. Più facile essere esperti a 30 che a 20 ma ce lo si deve imporre un po', così come ricerchiamo la fase difensiva e tutto quello che si è visto. Nel mio contratto non c'è scritto 'migliorare i calciatori' ma io mi pongo anche questo obiettivo, mentalmente ad esempio lo si può migliorare. Qui manca pressione ed è necessaria per giocare a calcio e quando non hai il pepe addosso ti viene un po' meno di stare attaccato al risultato".

A vedere la sua squadra per un'ora, è bello vederla, ma ci sono dei giocatori che forse si accontentano di essere belli.

"Non tutti, ma qualcuno sì e questo è il nostro problema e lo dico anche quando vinciamo. A Brescia ho fatto riferimento a due palloni persi ma questo è un problema di tutti. Magari andassimo un po' di più sotto la partita finita la partita, anche quello è indicativo".

In cosa è stato superiore il Napoli nel secondo tempo?

"Il Napoli è superiore al Sassuolo e il Sassuolo è inferiore negli 11, nei cambi, loro mettono dentro Mertens. L'aspetto fisico ha contato perché abbiamo fatto 3 gare in 7 giorni e perché quando sprechi un po' di timore ti viene e ho messo Magnanelli proprio per dare una guida ai calciatori in campo e l'ha fatto bene. Ho cambiato anche modulo, mettendoci a rombo abbiamo sofferto i terzini ma non abbiamo perso per quello".

23.25 - Termina la conferenza stampa.