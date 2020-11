live Sassuolo, De Zerbi: "Noi la nuova Atalanta? Pensiamo all'Udinese"

Napoli-Sassuolo: 0-2 al San Paolo con le reti di Lopez e Locatelli

Grande vittoria del Sassuolo, che privo del suo attacco titolare sfodera una grande prova e batte a domicilio il Napoli. A breve in conferenza stampa le considerazioni del tecnico Roberto De Zerbi.

Grande vittoria nonostante le assenze...



"Avevamo oggettivamente delle assenze pesantissime, ma la nostra è una rosa forte. C'è qualche giovane che non ha convinzione o esperienza, ma la qualità è altissima. Questa vittoria può darci consapevolezza che possiamo giocarcela in tutti gli stadi".

Unico appunto: le tante occasioni concesse...



"Loro sono una squadra forte, nelle gare disputate era a punteggio pieno. Hanno pagato un attaccante 80 milioni, il record man di gol della storia del Napoli era normale subire, ma non lo abbiamo fatto più del dovuto".



In casa non andate bene come in trasferta...

"In casa sono state gare recuperate in extremis, che non abbiamo giocato in maniera brillante come oggi. Io posso chiedere la perfezione alla mia squadra, ma gli altri no perchè non siamo partiti per vincerle tutte. Stanno facendo delle cose straordinarie questi ragazzi".

Il Sassuolo può essere l'Atalanta di questo campionato?



"Adesso pensiamo solo all'Udinese, senza farci passare niente per la testa. Pensare a recuperare dei giocatori determinanti per noi, cercando di divertirci ma prendendo le gare con serietà. L'obiettivo è far risaltare le qualità dei singoli nel collettivo".

