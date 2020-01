© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

20.03 - Sconfitta che brucia per il Sassuolo. La squadra di Roberto De Zerbi è stata battuta 2-1 a Marassi dal Genoa di Davide Nicola. Fra poco il tecnico neroverde interverrà in conferenza stampa per analizzare il match del "Ferraris". Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Un commento sulla partita.

"Una partita così si commenta in due tronconi. Serve fare autocritica, c’è tanta strada da fare. Dobbiamo però anche analizzare gli errori arbitrali che ci sono costati una sconfitta difficile da digerire. La gestione arbitrale oggi è stata disastrosa. Certe cose danno fastidio, andiamo via a mani alte”.

La prestazione della squadra.

"L'ho vista bene, abbiamo cercato di fare la partita però dovevamo essere più efficaci sotto porta. Non era facile venire qui e creare tante occasioni da gol. In tante situazioni abbiamo sbagliato la scelta finale. Il miglioramento passa anche da questo. Faccio fatica a rimproverare ai ragazzi qualcosa nella voglia di fare la partita. Rimprovero quel che riguarda il chiudere le partite ed essere efficaci. Quello fa il livello dei calciatori".