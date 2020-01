LIVE TMW - Sassuolo, De Zerbi: "Piedi per terra, facciamo punti e miglioriamoci"

Fonte: Dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

17.20 - Buon punto per il Sassuolo. I neroverdi, in dieci dal 25' del primo tempo per il rosso a Peluso, hanno strappato un pareggio per 0-0 a Marassi contro la Sampdoria. Fra poco il tecnico degli emiliani Roberto De Zerbi interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

17.44 - Roberto De Zerbi entra nella sala stampa di Marassi. Inizia la conferenza.

Partita condizionata dal rosso a Peluso?

"In undici contro undici cercavamo di fare quello che avevamo in testa e dopo un episodio determinante abbiamo continuato a farlo. Sono felice. E' vero che non sapremo mai come sarebbe andata a finire in parità numerica ma avrei preferito giocarla al completo".

Un po' di rimpianto per le occasioni non sfruttate?

"Potevamo vincerla la gara. Un po' di sfortuna e un po' di caratteristiche perchè Caputo ci ha dato sfogo ma non ha i 70 metri che ha magari un Boga o un Defrel. Mi è piaciuta la foga di come si parlavano i ragazzi cercando la vittoria".

L'episodio del rosso a Peluso?

"Le immagini mi sembrano abbastanza chiare. Sono stato forte col Genoa qua perchè siamo stati trattati male con poco rispetto, sotto tutti i punti di vista. Non voglio tornare su aspetti che non posso determinare ma le immagini sono chiare".

Ingresso tardivo di Djuricic?

"Muldur rispetto a Berardi poteva garantirci maggiore copertura. So che Augello, giocatore che conosco da diversi anni, spinge molto ma avevo in testa Djuricic per Caputo già da inizio secondo tempo".

Mai mollato un minuto.

"Sì perchè deve essere un elemento indispensabile come il coraggio di giocare la palla e andare in tutti i campi a fare la partita. Siamo i più giovani del campionato, quasi, e se non mettiamo un po' di voglia in più vuol dire che siamo un po' intelligenti. Ci capita di spegnere la luce ogni tanto ma perchè manchiamo un po' di esperienza e di conoscenza di come va. Ora siamo a +8 dalla terzultima, dietro non muore nessuno e dobbiamo stare con i piedi per terra, fare punti e migliorarsi perché non vogliamo avere sorprese".

17.50 - Termina la conferenza stampa di Roberto De Zerbi dopo il pareggio contro la Sampdoria.