LIVE TMW - Sassuolo, De Zerbi: "Preso gol evitabile, ma abbiamo fatto bene"

Pareggio esterno per il Sassuolo che a Marassi blocca il Genoa sull'1-1. Al termine del match del "Ferraris", il tecnico dei neroverdi Roberto De Zerbi interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Trovato un Genoa diverso rispetto all'andata.

"Noi abbiamo giocato nettamente meglio rispetto all'andata. Il Genoa è una squadra forte, me lo aspettavo così. E' chiaro che non è facile dare un'idea con tanti giocatori nuovi. Farà meglio nel futuro perché ha giocatori forti. Sono contento della mentalità, del coraggio e della voglia di giocare. Certo qualcosa in più nell'ultimo passaggio, nelle sovrapposizioni a destra e muovere il pallone con più velocità si può migliorare. Sono contento della prestazione".

Te le aspettavi tutte queste palle lunghe?

"Sì, le conoscevamo perchè con Lazovic e Kouamé le provano tanto. Cercavamo di tenere la linea più alta rispetto all'ultima gara. Abbiamo lavorato su questa cosa e per farlo devi tenere la linea più alta e qualche pericolo, o palla alle spalle, devi combatterlo".

Mancata cattiveria sotto porta?

"E' sempre l'aspetto che viene fuori quando facciamo la partita nella metà campo avversaria. E' mancata un po' di determinazione e qualità al servizio a chi va a fare l'assist. La qualità di Berardi e Djuricic nella guida della palla nel favorire il terzino. Queste sono le cose che balzano all'occhio. Poi ci sono altre cose positive perchè non abbiamo mai buttato via la palla, nel primo tempo siamo stati padroni della partita. Abbiamo preso un gol evitabile. Però anche nel secondo tempo non abbiamo rischiato se non in una conclusione che ha parato Consigli".

Sul gol chi ha sbagliato?

"Non mi ricordo dov'era Sensi. Perchè sui palloni staccano i difensori e lui è l'incaricato sulla seconde palle. Djuricic doveva chiudere più forte sul cross e poi forse siamo andati con qualche giocatore in più. Deve chiamare il pallone Magnani perchè poi ha la copertura di Lirola e Peluso. Ma comunque stanno facendo tutti bene".

Tolto Sensi per scelta tecnica o per infortunio?

"Se avessi tolto Sensi per una scelta tecnica mi avrebbero dovuto strappare il cartellino. Ha preso una botta al quadricipite".