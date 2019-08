LIVE TMW - Sassuolo, De Zerbi: "Rammaricati, primo tempo negativo"

Premere F5 per aggiornare la diretta

Fonte: nostro inviato all'Olimpico Grande Torino

Ci ha provato fino all'ultimo, ma è andato a sbattere contro un Sirigu formato super: il Sassuolo comincia il campionato perdendo a Torino, non basta una grande reazione dei neroverdi dopo la doppietta dell'ex Simone Zaza. A breve, nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico Roberto De Zerbi analizzerà la partita dei suoi ragazzi. Segui su TuttoMercatoweb la diretta.

Ore 23.30 - Inizia la conferenza stampa di De Zerbi.

Come giudica la partita dei suoi ragazzi?

"Potevamo fare meglio nel primo tempo, abbiamo pagato il gol preso subito, dovevamo avere meno il freno a mano tirato. Avremmo meritato il pareggio, abbiamo sprecato qualche occasione di troppo. Peccato per il secondo gol preso un po' rocambolesco, veniamo via un po' rammaricati".

Un giudizio sui singoli.

"Obiang ha fatto bene, così come Raspadori e Peluso. C'è bisogno di tempo per Toljan. Importante il rientro di Marlon".

E' rimasto sorpreso dalla condizione del Toro?

"Sono partiti forte, poi hanno finito un po' in calo. Sono una squadra fisica e forte tecnicamente, hanno giocato giovedì ma sono più avanti di noi dal punto di vista della condizione. Temevo che potessimo calare, invece siamo cresciuti".

Ore 23.37 - Termina la conferenza stampa di De Zerbi.