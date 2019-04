LIVE TMW - Sassuolo, De Zerbi: "Sfruttato il morale basso della Fiorentina"

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria esterna contro la Fiorentina:

Si aspettava una Fiorentina così? "Non abbiamo trovato il morale alle stelle dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e abbiamo sfruttato questo momento. Abbiamo fatto una grande partita. Lo avevamo fatto anche in altre occasioni senza però ottenere punti. Nel girone di ritorno abbiamo perso molti punti. Ci siamo trovati in basso da un momento all'altro a causa di qualche risultato strano. Abbiamo dovuto tirare la cinghia e andare alla ricerca di punti".

Il rigore su Chiesa c'era? Gli è stata appiccata una etichetta sbagliata? "Mi sembra un bravo ragazzo e non credo che sia uno scorretto. E' un patrimonio per il calcio italiano. Nel tunnel e in campo è giusto che ci siano queste cose, perché sennò andiamo in campo con le mani giunte. Anche Chiesa rispondeva ai miei giocatori. Succede sempre. Io ho fatto il giocatore in categorie inferiori e succede anche peggio. Finché accadono cose del genere va tutto bene, basta che si stia nelle regole. Chiesa mi pare una brava persona, conoscendolo da fuori".

23.36 - Termina qui la conferenza stampa.