LIVE TMW - Sassuolo, De Zerbi: "Siamo troppo fragili a livello mentale"

Fonte: Dal nostro inviato a Reggio Emilia

23.28 - Brutto ko per il Sassuolo di Roberto De Zerbi in casa contro l'Atalanta. Il tecnico è atteso nella sala stampa del Mapei Stadium per commentare la gara odierna.

00.22 - Inizia la conferenza stampa di De Zerbi.

Sconfitta pesante, quattro gol presi nella prima mezz'ora come a Roma: problema mentale o tecnico-tattico?

"Quando perdi così i problemi sono tanti. Ora mi sembra che gli eventi ci spostano tutta la preparazione della gara mentale, tecnica e tattica. Troppo facilmente veniamo meno, siamo troppo fragili e questa è una mia responsabilità ma quando qualche situazione di campo va male ci sposta il focus, l'atteggiamento e tutto quello che la squadra è capace di fare, al di à dell'allenatore o meno".

Rifarebbe le stesse scelte?

"Magnanelli non ha giocato perché ha giocato a Parma e rientrava dopo un mese e mezzo di infortunio. Traoré è stato fuori perché martedì non è stato bene prima del Parma, ha avuto un problema intestinale e ne ha sofferto anche oggi, non era nelle condizioni ideali, anche Bourabia che veniva da un infortunio. Toljan e Muldur hanno caratteristiche diverse, Toljan ha meno forza ma è più tattico, loro attaccano con tanti uomini ed era quello che aveva più partite di un certo livello. Boga ha fatto molto bene lo scorso anno contro delle squadre forti e in una rotazione normale, di 3 partite in 6 giorni, Caputo che le ha fatte praticamente tutti era giusto tenerlo fuori. Chiriches ha giocato 3 partite, avevo un dubbio, così come Ferrari. Berardi è quello che sta meglio di tutti".

Quando l'asticella si alza, fate fatica: questo vi ridimensiona?

"Quella di oggi è una sconfitta pesante. Le partite future diranno se è stato un ridimensionamento. Non è facilissimo arrivare a fare uno step superiore. Abbiamo cambiato anche tanto quest'anno, pensavamo di avere un'altra partenza ma se andiamo a valutare le partite giocate oggi: qual è il Sassuolo vero? Quella con la Samp e con la SPAL è una squadra, quella con il Parma e di oggi un'altra. Io alleno tutte le settimane allo stesso modo, probabilmente a livello mentale abbiamo troppa fragilità e ci sciogliamo in maniera netta alle prime difficoltà. Questo è quello che dà fastidio però anche con la Samp sono venuto da voi a dire che l'ultima mezz'ora non mi è piaciuta, è lì che si cresce. Anche dopo la SPAL la stessa cosa. La mentalità la devi trovare tutti i giorni in settimana, nelle amichevoli, in Coppa, non devi staccare e l'Atalanta, quando ero col Palermo e avevamo vinto 1-0 a Bergamo, ha fatto un percorso lungo per arrivare all'esempio più bello di mentalità".

Lei ha detto: quando qualche situazione di campo va male ci sposta il focus: quali sono questi eventi?

Abbiamo preso due gol al 6' e al 13'. Questi sono gli eventi. A Roma in maniera diversa perché continuavamo a giocare, abbiamo preso il gol su calcio piazzato che è uno dei nostri talloni d'Achille e dopo il 3° gol eravamo sotto shock. Ho parlato con la squadra, loro sanno che è un nostro problema. Non so se è risolvibile subito, fra tanto tempo, se sarà mai risolvibile".

Gomez non ha mai giocato così libero di spostarsi questa sera, in questa stagione: questo può avervi ingannato?

"Ha giocato in quella posizione lo scorso anno contro di noi, però è entrato in maniera abbastanza facile".

00.32 - Finisce qui la conferenza stampa di De Zerbi.