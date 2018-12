LIVE TMW - Sassuolo, De Zerbi: "Temevo questa trasferta, bravi i miei ragazzi"

Fonte: dalla sala stampa dello stadio "Benito Stirpe"

17:45 - Questo Sassuolo dove vuole arrivare?

"Siamo sesti, ma credo dobbiamo fare ancora qualche step. Meritavamo almeno quattro punti in più in classifica; dobbiamo crescere".

17:43 - Dove il Frosinone l'ha delusa?

"Non mi sento di dare colpe al Frosinone, anche perchè ho vissuto una situazione simile lo scorso anno. Purtroppo questo è il cammino delle squadre che provano a salvarsi. Quando giochi contro squadre che non ti danno spazio, come il mio Sassuolo, è difficile davvero".

17:42 - Cinquantesimo gol per Berardi. Valore ritrovato anche in ottica Nazionale?

"E' un valore aggiunto per noi e per la Nazionale. Ha fornito una prestazione strepitosa; è stato determinante. Resta sempre fondamentale per noi".

17:41 - Squadra non scintillante, ma vincente questo pomeriggio. E' d'accordo?

"Sicuramente mi è piaciuta meglio la squadra nella ripresa. La squadra ha controllato bene, contro un Frosinone che era in salute. Sono felice in quanto questa trasferta mi preoccupava e non poco".

17:40 - Lettori di TMW buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa del tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, dopo la vittoria esterna contro il Frosinone.