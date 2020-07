live Sassuolo, De Zerbi: "Vittoria meritata. Europa League? Ancora è presto"

Sbanca l'Olimpico il Sassuolo, che al fotofinish segna il gol vittoria del 2-1 con Caputo. Tra poco mister Roberto De Zerbi commenterà la gara contro la Lazio in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TMW!

Ore 19.48 - Inizia la conferenza stampa

Vittoria che pesa...

"Vittoria importante e meritata. Potevamo andare in vantaggio al primo tempo, ma alla fine è bello anche così. Sono fortunato ad avere questi giocatori, oggi ne ho cambiati nove e il risultato non è cambiato. È merito loro e della società. Ora non ci dobbiamo accontentare: con più convinzione avremmo vinto di più. Rispettavamo la Lazio ma siamo venuti qui con coraggio per vincere".

Senza tifosi si vede quanto lei incida con le indicazioni...

"Dispiace giocare senza pubblico, non è calcio. Ci stiamo adattando. Venire qui all'Olimpico con 40 mila spettatori è un'altra cosa".

Raspadori?

"Ha fatto una grande partita, se lo meritava da un po'. Il merito è di tutto il settore giovanile del Sassuolo, che ha tanti ragazzi che meriterebbero spazio. L'idea mia è di far esordire qualche altro giocatore, c'è bisogno di tutti e lo meritano".

Obiettivo Europa League?

"Non vogliamo farci scavalcare da chi sta dietro, ma abbiamo l'ambizione di superare chi c'è davanti. È prematuro, vedremo".

Ore 19.52 - Finisce la conferenza stampa