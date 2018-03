LIVE TMW - Sassuolo, Iachini: "Dispiace per Napoli, fatta buona prestazione"

Fonte: Dal nostro inviato a Reggio Emilia

20.30 - Terminata la conferenza stampa.

Hai avuto ragione dei cambi a centrocampo. Per mercoledì farete altri cambi? "Verificheremo, le scelte sono fatte in base a ciò che si vede. In questi mesi ho visto crescere anche dei ragazzi, sotto il profilo fisico, tattico e tecnico. Questo ci permette di recuperare qualche ragazzo, già da stasera saremo insieme in ritiro per riposarci e mangiare il giusto. Poi prepareremo la prossima gara, mi aspetto tanto da tutti perché serve sempre la spinta giusta per fare risultato".

Ha alzato Missiroli di proposito sui rilanci di Consigli? "Non c'era Babacar, serviva fare in altro modo. Lui ha centimetri, gli ho chiesto di giocare tra le linee di Allan e Jorginho in quelle circostanze. Sulle pizzicate in uscita potevamo prenderla con le punte in avanti, questo ci permetteva di andare a giocare sulla seconda verticalizzazione".

Anche oggi ha riproposto il 3-5-2, è una scelta definitiva? "Non è detto, magari ogni gara può essere un capitolo a se. Oggi mi servivano determinati compiti, quindi ho dovuto utilizzare Politano da falso nueve per attaccare gli spazi e ripartire con velocità e la giusta profondità. E' una variante tattica che ci può tornare utile, ma di volta in volta vedremo cosa fare a seconda delle partite".

E' un punto che sente molto suo? Ha imbrigliato il gioco di Sarri. "Volevamo aggredire molto alti, il Napoli se lo lasci giocare e ragionare ti fa male. Noi dovevamo fare una gara di applicazione importante, i ragazzi l'hanno fatto e abbiamo concesso al Napoli relativamente poche occasioni. Siamo stati sempre squadra, magari avremmo potuto fare qualcosa in più con Berardi e Politano. In quelle circostanze, magari, avremmo potuto chiudere la gara. Mi dispiace per il Napoli, mi sta simpatico, e per Sarri che è un amico. Ma dovevo pensare al bene del Sassuolo. Dobbiamo fare punti per guadagnare zone più tranquille".

20.20 - Arrivato Iachini in sala stampa. Queste le sue prime parole: "Premesso che abbiamo giocato contro una grandissima squadra, il Napoli ha qualità e ha sempre mostrato la sua forza. La squadra ha fatto un'ottima gara sul piano tattico, abbiamo fatto densità in mezzo al campo per non far ragionare gli avversari senza mai rinunciare ad attaccare. Siamo calati alla fine, ma è normale perché abbiamo speso tanto sotto il profilo delle energie. E' normale che la giocata del Napoli poteva arrivare in ogni momento, abbiamo fatto una grande gara. Mi dispiace per Rogerio, ha disputato un'ottima prestazione, magari se avesse toccato quel pallone in modo diverso non sarebbe finito in rete. Ma questa è la strada giusta, dobbiamo lavorare così per raggiungere la salvezza".

