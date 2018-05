LIVE TMW - Sassuolo, Iachini: "Spiace sentire certe cose. Fatto una grande gara"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Stasera scacciati via i dubbi sul suo futuro? - "Non mi interessano certi discorsi. Io ho messo a disposizione tutte le mie capacità per portare il Sassuolo alla salvezza. Si sono resi conto tutti delle difficoltà nel centrare questo obiettivo. Serviva un lavoro di gruppo e una valorizzazione importante dei giovani. Non conta la mia permanenza, sono felice di aver ripagato la fiducia del Presidente e di Carnevali. Di più non potevo fare".

Stasera i giovani non hanno tremato di fronte a un grande pubblico... - "Sapevo che avrebbero fatto tutti bene. I ragazzi hanno personalità, sanno interpretare certe partite e son contento siano cresciuti tanto, pur con qualche sbavatura".

Il Crotone può vincere domani contro la Lazio? - "In un campionato tanto bello come il nostro può succedere di tutto. In Italia deve essere la normalità vedere una cosiddetta 'piccola' fare risultato contro una grande squadra".

Politano e Berardi possono ancora migliorare? - "Abbiamo perso tanti uomini tra mercato e infortuni. Ho dovuto variare il tema tattico. Avevo detto a Matteo e Domenico di giocare più vicini per crescere ancora e i numeri dicono che lo hanno fatto. Come impegno Berardi avrebbe meritato più gol. È stato sfortunato, ma tutti sono migliorati insieme".

Con il Milan qui si è difeso, oggi il Sassuolo ha invece attaccato... - "Con il Milan arrivavamo con un po' di fatica. Ci era mancata la forza, ma ci siamo comunque difesi bene. Noi come sempre abbiamo cercato di fare la partita. Dico bravi ai miei ragazzi. Sapevamo di affrontare una grande squadra, quindi ci prendiamo tutto il merito".

È la sua soddisfazione più grande in carriera? - "No, ne ho avute tante altre. Non ho sentito cose belle in settimana. C'erano 70mila tifosi allo stadio venuti a vedere un 6-0... L'Inter è una grande squadra con un grande allenatore. Ci è dispiaciuto sentire certe cose, anche se mai da un tesserato nerazzurro. In campo si va sempre per giocare. Abbiamo fatto una grande partita".

Tre vittorie nelle ultime tre nella Milano nerazzurra per il Sassuolo. Politano (7 gol nelle ultime dieci gare) e Berardi (in gol su azione dopo quattro mesi) regalano ai neroverdi l'undicesimo successo stagionale.