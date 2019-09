LIVE TMW - Sassuolo, Romagna: "Dopo Cagliari mi sento più forte"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: Dal nostro inviato a Sassuolo

15.35 - Filippo Romagna, nuovo acquisto del Sassuolo, interviene in conferenza stampa per parlare della sua nuova esperienza con la maglia neroverde. Start ore 15.45.

15.50 - Con qualche minuto di ritardo ha inizio la conferenza stampa.

Ci racconta questo lungo inseguimento del Sassuolo?

"E' da qualche anno che ci inseguiamo e finalmente è arrivato il momento. Anche l'anno scorso a gennaio c'era stato un contatto, ora finalmente ho la fortuna di essere qui".

C'è qualche contingenza particolare che ti ha condotto qui?

"La società mi ha voluto fortemente, poi ragionando con il Cagliari e con il procuratore, abbiamo ritenuto Sassuolo la scelta migliore. Questo può essere l'ambiente giusto per crescere".

Quali obiettivi vedete per questo Sassuolo?

"Pensiamo partita dopo partita. Dobbiamo fare un passo alla volta, poi vedremo dove saremo alla fine".

Hai sentito qualche ex neroverde sull'ambiente?

"Stamattina ho parlato con Locatelli, ci conosciamo da tanti anni, ho sentito anche altri. Conosco qualcuno di questo gruppo, tutti mi hanno parlato bene della società, del gruppo, della società".

Alcuni anni fa, al momento dell’esplosione di Rugani, si diceva che dietro di lui, nel settore giovanile della Juve ci fosse un difensore ancora più forte: cioè tu. Sei andato a Cagliari praticamente da predestinato ma sei finito sulla lista dei cedibili e ora sei qui a Sassuolo, con tanti rimpianti da parte tifosi rossoblù: sei ancora giovanissimo e il tempo è dalla tua ma secondo te cosa non ha funzionato? Perché non sei riuscito a importi a Cagliari?

"Io sono contento dei miei anni a Cagliari e forse non ho giocato troppo, ma adesso mi sento un po' forte e non lo vedo come un posso falso".

Il cv nelle nazionali giovanili è eccellente, ha fatto anche lo stage in Nazionale?

"La Nazionale è un sogno per il futuro ma ora voglio far bene qui e voglio dimostrare il mio valore".

Ti riprendo al Fantacalcio?

"Sì, faremo il massimo"

16.05 - Termina la conferenza stampa.