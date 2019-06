LIVE TMW - Sassuolo, Squinzi: "Ora la Champions"

La conferenza stampa di presentazione del centro sportivo del Sassuolo, il Mapei Football Center

Mapei Football Center, il nuovo centro sportivo del Sassuolo. Oggi la presentazione del nuovo impianto neroverde, un vero e proprio gioiello voluto da Giorgio Squinzi. Un investimento da 12 milioni di euro, un investimento che potrebbe anche crescere nel corso del prossimo futuro. Presenti, fra gli altri, l'a.d. Giovanni Carnevali, il presidente Carlo Rossi, il d.s. Giovanni Rossi e mister Roberto De Zerbi. Segui il live testuale su TuttoMercatoWeb.com.

11.56 - Inizia la conferenza stampa. Parla Giorgio Squinzi.

Come mai a lei le cose riescono?

"La burocrazia è uno dei freni del nostro Paese ma bisogna crederci e bisogna continuare ad andare avanti".

L'obiettivo del Sassuolo?

"E' quello di rimanere stabilmente fra le prime 5-6-7 squadre del campionato, quindi in Europa League e magari anche la Champions, Carnevali ci sta lavorando".

Parola al presidente Rossi.

"E' la giornata più emozionante da quando seguo il Sassuolo, c'era una situazione disperata. Ci salvammo il primo anno con i playout a Vercelli, dopo ristrutturammo tutto. Poi abbiamo perso 5 playoff, ne abbiamo vinto uno dalla C2 alla C1. Poi trovammo Allegri che ci fece promuovere in B. Poi con la Sampdoria che lei aveva detto 'l'autorizzo a dire che Mapei esce fuori dal calcio' e fu un periodo difficile. Ma sono emozionantissimo. Tra maschile e femminile abbiamo 21 squadre che vanno in campo, la necessità di un centro sportivo come questo era massima. Ringrazio dottor Squinzi, Mapei e la dottoressa Spazzoli".

Ancora Giorgio Squinzi.

"Carlo Rossi è l'anima che ha assicurato la continuità del Sassuolo, c'era il primo giorno e ci sarà sempre".

Parola all'architetto Floridi

"E' un posto particolare. Quando siamo arrivati c'era l'albergo Ca' Marta e tanta campagna, era l'ultimo pezzo di campi. Era bello sapere che i campi agricoli diventassero campi da gioco, che mantenessero l'unità di questo paesaggio. Ci interessava riconfermare il vuoto del paesaggio. Parlando con Giorgio Squinzi ci si domandava che forma potesse avere l'edificio: o disperdere delle forme in questi prati, come spesso succede nei capannoni industriali, e abbiamo fatto questa proposta che non è nuova, quelle dei prossimi Mondiali avranno questa forma e la scelta è stata radicale. Era bello pensare che fosse la casa del Sassuolo ma anche un posto dove si producono giovani campioni, quindi ecco il riferimento alle fabbriche o alcuni elementi che hanno la forma delle navate che diventano gli edifici religiosi. Volevamo proporre un edificio che risuonasse con qualcosa che è già nel territorio, qualcosa di contemporaneo e antico. L'edificio ha presso la forma dei programmi che lo contengono e da ogni punto si vedono i campi da gioco: è un edificio lungo come un campo, 110 metri, e che si suddivide con regolarità".

Parola ad Adriana Spazzoli.

Cosa rappresenta per lei il Sassuolo?

"Ci sarebbe da dire molto. Questo centro non fa altro che rispettare gli obiettivi di Mapei e il modo di comportarsi di Mapei. Ho con me un codice che dà le indicazioni a tutte le persone che lavorano nel gruppo, compreso il Sassuolo Calcio, sono delle indicazioni di buon comportamento perché la correttezza e la trasparenza non ci devono abbandonare. Si è parlato dei giovani. Lo sport non è puro divertimento, è di più. E' uno strumento per far crescere i giovani e per dar loro un'opportunità di crescere nella maniera giusta e la nostra squadra lo dimostra tutti i giorni e ringrazio tutto il team. Da soli non si fa niente, dovunque. Ringrazio le strutture che ci hanno seguito nel passato, gli amministratori che ci hanno seguito in passato e quelli nuovi, senza di loro non avremmo potuto portare avanti questo progetto, ringrazio la struttura del Sassuolo a partire da Giovanni Carnevali, gli atleti, i giovani e i meno giovani".