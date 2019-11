LIVE TMW - Semin non teme la Juve: "Serve equilibrio ma daremo tutto"

Domani Lokomotiv Mosca-Juventus, la conferenza di Yuri Semin dalla RZD Arena di Mosca

Fonte: dal nostro inviato a Mosca

09.30 - Parla Semin Meno uno a Lokomotiv Mosca-Juventus. Sotto il cielo grigio piombo della città russa, nei dieci inusuali gradi considerata la stagione, pensando poi che solo pochi giorni fa sulla Piazza Rossa e sul Cremlino cadeva la neve. La RZD Arena si staglia imponente ai fianchi della ferrovia e Yuri Semin è la guida e il simbolo della formazione della Loko. Dopo il ko per 2-1 all'andata, i russi cercano la rivincita. Segui la conferenza dell'allenatore russo su Tuttomercatoweb.com.

Come sta la squadra?

"C'è molta positività, Anton Miranchuk è in gruppo, Smolov è recuperato, Joao Mario è ok. La squadra sta bene, siamo positivi. Per quanto riguarda i titolari lo decideremo oggi. Krychowiak si è ristabilito dai problemi intestinali, Barinov sta meglio rispetto alla Juventus".

Vedremo una squadra meno difensiva rispetto all'andata?

"Cercheremo di conservare l'equilibrio tra attacco e difesa. Il modulo dipende dall'avversario, dalla Juventus, vogliamo far bene ma dipende anche dalla Juventus e il nostro atteggiamento tattico. Ogni punto è d'oro per noi, è importante far punti per restare sulla strada buona. E' difficile dire come giocheremo oggi, lo analizzeremo stasera, c'è ancora tempo".

Considererà anche la gara con il Krasnodar?

"Daremo tutto per questa gara, non penseremo alla gara successiva. Per noi è importantissima, se faremo punti potremo passare il gruppo e siamo focalizzati pienamente sulla gara contro la Juventus".

Sono passate tre gare in Champions: che bilancio fa?

"E' presto fare bilanci, riassumere tutto. Restano ancora tre gare, siamo più esperti certamente, la squadra ha maggior stabilità e c'è ancora modo di crescere in quanto a rendimento. Sono due anni di fila che giochiamo la Champions, ci permette di avere più esperienza. Il bilancio lo faremo il 10 dicembre".

Giocherete per i tre punti o puntate all'Europa League?

"Vogliamo creargli problemi, il nostro obiettivo e il nostro scopo è fare punti. Lotteremo su ogni palla, su ogni episodio, per noi è importante cercare un bilancio tra attacco e difesa. Hanno attaccanti veloci, contropiedisti, per noi farci trovare sorpresi servirà equilibrio".

In casa avete scelto di giocare qui alla RZD Arena, non in uno stadio più grande, al Luzhniki.

"Al Luzhniki si sarebbero sentiti in trasferta, i nostri tifosi sono in casa qui. Ci sentiamo padroni di casa qui, spero nel loro sostegno e nel loro appoggio per incoraggiare la squadra. Voglio renderli felici con la gara".

Finisce qui la conferenza stampa