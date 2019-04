LIVE TMW - Semplici: “Negli spogliatoi ho urlato un po’. Bravi a reagire”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È Leonardo Semplici il primo tecnico a parlare in sala stampa dopo il 2-1 della sua SPAL sulla Juve: "Abbiamo fatto una grande gara, così doveva essere per avere la meglio su questa squadra che comunque ha grandi valori. Nel primo tempo non eravamo stati bravi a mettere in campo le nostre qualità, eravamo partiti un po' intimorito. Nell'intervallo ho cercato di scuotere i ragazzi e sono riusciti a ribaltare la gara".

Cosa ha detto negli spogliatoi?

"Semplicemente che se dovevamo perdere dovevamo giocare. Fino ad allora non lo stavamo facendo, ho urlato un po' e li ho scossi. Nel secondo tempo sono stati bravi a palleggiare, siamo cambiati".

Adesso vi sentite gli ammazza grandi? Anche con una Juve di giovani.

"Ma mi pare che di giovani ve ne fossero uno o due, chiedete ad Allegri. Sicuramente abbiamo fatto partite sotto l'aspetto mentale importanti, abbiamo portato a casa dei punti che pensavamo di perdere. Questo è un valore aggiunto".

Missione riuscita?

"Non credo che la missione (salvezza, ndr) sia riuscita, mancano tante partite. Di sicuro credo che non succedeva da anni che la SPAL batteva la Juve".

Ha scelto Floccari al posto di Antenucci.

"Io credo che abbiamo speso tante parole su Floccari, è un ragazzo eccezionale sotto tutti i punti di vista, è uno degli uomini trainanti dello spogliatoio".

Era uno stimolo in più non festeggiare la Juve?

"No, noi pensavamo soltanto al nostro. Abbiamo avuto la fortuna di trovare la Juve in un momento particolare. Ma per battere queste squadre qualcosa loro devono sbagliare, altrimenti per la Spal diventa difficile".

