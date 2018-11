LIVE TMW - Serie A, 11^ giornata: Allegri imbattuto contro Maran: 8 vittorie

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ore 15.34 - Precedenti positivi per Massimiliano Allegri negli scontri con Rolando Maran, oggi tecnico del Cagliari. Nei nove precedenti fra i due allenatori il bilancio riporta otto successi del bianconero e un solo pareggio.

Ore 15.28 - La Juventus in mattinata ha svolto il classico lavoro pregara in vista della partita contro il Cagliari. Massimiliano Allegri stasera si affiderà al 4-3-3: in porta ci sarà Szczesny. In difesa sulle fasce dovrebbero agire Cancelo e De Sciglio, in mezzo toccherà a Bonucci e Benatia. Mentre a centrocampo saranno confermati Bentancur, Pjanic e Matuidi. In attacco spazio a Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo.

Ore 14.41 - Come riportato da SkySport, Eusebio Di Francesco ha scelto di far partire da titolare Nicolò Zaniolo nel match di oggi pomeriggio contro la Fiorentina. Il giovane centrocampista, all'esordio dal primo minuto in Serie A, giocherà da trequartista alle spalle di Edin Dzeko.

Ore 14.04 - Arrivano la formazioni ufficiale di Inter-Genoa:

Inter: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Politano, Joao Mario, Perisic; Lautaro. Allenatore: Spalletti.

Genoa: Radu; Biraschi, Romero, Gunter; Pereira, Romulo, Sandro, Bessa, Lazovic; Pandev, Kouamè. Allenatore: Juric.

Ore 13.22 - Dal profilo Twitter dell'Inter arrivano alcune immagini dello spogliatoio nerazzurro a pochi minuti dal match contro il Genoa:



Tutto pronto nel nostro spogliatoio al "Meazza": mancano due ore a #InterGenoa! 📸👕⚫🔵 pic.twitter.com/s2TpqK8Ezq — Inter (@Inter) 3 novembre 2018

Ore 13.00 - Queste le probabili formazioni di Inter-Genoa:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, De Vrij, Dalbert; Vecino, Gagliardini; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. ALLENATORE: Spalletti.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Pereira, Romulo, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek. ALLENATORE: Juric.

Ore 12.30 - Queste le designazioni arbitrali per le tre gare in programma quest'oggi:

Fiorentina-Roma: Banti di Livorno

Inter-Genoa: Valeri di Roma 2

Juventus-Cagliari: Mariani di

Dopo l'anticipo di ieri che ha visto il Napoli dominare l'Empoli con un perentorio 5-1, oggi sono i programma altre tre match di Serie A. Protagoniste le altre big attese dal turno di Champions League fra martedì e mercoledì. L'Inter ospiterà al Meazza il Genoa (ore 15.00), mentre la Roma andrà a far visita alla Fiorentina (ore 18.00), infine la Juventus affronterà allo Stadium il Cagliari (ore 20.30).