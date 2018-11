LIVE TMW - Serie A, 11^ giornata: Juventus-Cagliari 2-1 al 45'

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ore 21:23 - Juventus in vantaggio sul Cagliari al 45': 2-1 grazie alla rete di Dybala e all'autogol di Bradaric. Illusorio per gli ospiti il pari di Joao Pedro.

Ore 20.05 - Problema alla caviglia per Mario Mandzukic: l'attaccante della Juventus, che sarebbe dovuto andare in panchina contro il Cagliari questa sera, ha infatti lasciato il ritiro bianconero poco più di un'ora fa per il riacutizzarsi del problema alla caviglia che lo ha tenuto fuori nelle ultime gare. Considerato l'impegno in settimana contro il Manchester United, Allegri ha preferito non rischiare il croato, che non andrà neanche in panchina contro i sardi.

Ore 20.01 - Finisce 1-1 il big match tra Fiorentina e Roma allo stadio Franchi. Alla rete di Veretout, su rigore, nel primo tempo ha risposto Florenzi a cinque dal novantesimo. Pioli e Di Francesco devono accontentarsi di un punto a testa che forse in questo momento non fa comodo a nessuno.

Ore 19.01 -Tutto come da attese nella Juventus, che ritrova Douglas Costa titolare nella sfida di stasera contro il Cagliari. Allegri schiera i bianconeri col 4-3-3, con Bentancur preferito a Cuadrado a centrocampo e De Sciglio che fa rifiatare Alex Sandro in difesa. Davanti, oltre al già citato brasiliano, spazio a Ronaldo e Dybala. Poche sorprese anche nel Cagliari: Maran conferma in blocco l'undici che ha battuto il Chievo nell'ultimo turno di campionato, con Castro e Joao Pedro a supportare Pavoletti in attacco. Di seguito le formazioni ufficiali della gara.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Benatia, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Castro; Pavoletti, Joao Pedro.

Allenatore: Rolando Maran.

Ore 17.31 - Con un post sul proprio profilo Twitter la Roma ha mostrato l'arrivo sul prato del Franchi della formazione di Eusebio Di Francesco per il riscaldamento prepartita. Fischio d'inizio alle ore 18.

Ore 17.03 - Sono state rese note le formazioni ufficiali della sfida tra Fiorentina e Roma in programma alle 18 al Franchi di Firenze. A dispetto delle indicazioni di qualche ora, Mirallas è titolare al fianco di Simeone e Chiesa, mentre a centrocampo trova spazio l'ex Gerson. Nella Roma sorprende l'esclusione di Cristante, con Pellegrini che dovrebbe arretrare in mediana e lasciare la trequarti a Zaniolo, titolare a sorpresa alle spalle di Dzeko in compagnia di Under ed El Shaarawy. Ecco gli schieramenti scelti da Pioli e Di Francesco:

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson, Veretout, Benassi; Mirallas, Simeone, Chiesa.

Allenatore: Pioli.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Jesus, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Nzonzi; Ünder, Zaniolo, El Shaarawy; Džeko.

Allenatore: Di Francesco.

Ore 16.56 - Finisce 5-0 l'anticipo delle 15 di Serie A fra Inter e Genoa. Di Gagliardini (doppietta), Politano, Joao Mario e Nainggolan le reti nerazzurre che questo pomeriggio hanno centrato il sesto successo consecutivo in Serie A.

Ore 16.31 - Il centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout carica l'ambiente gigliato in vista della gara di questo pomeriggio con la Roma. "Game Day! Grande partita oggi! Si gioca questo genere di partite per vincere", il suo ultimo post su Instagram.

Ore 16.03 - Si profila una serata senza pioggia in quel di Firenze come cornice per Fiorentina-Roma, anticipo delle 18 di Serie A. Sul capoluogo toscano nubi sparse e una temperatura di poco inferiore ai 20°. Clima dunque perfetto per giocare a calcio.

Ore 15.34 - Precedenti positivi per Massimiliano Allegri negli scontri con Rolando Maran, oggi tecnico del Cagliari. Nei nove precedenti fra i due allenatori il bilancio riporta otto successi del bianconero e un solo pareggio.

Ore 15.28 - La Juventus in mattinata ha svolto il classico lavoro pregara in vista della partita contro il Cagliari. Massimiliano Allegri stasera si affiderà al 4-3-3: in porta ci sarà Szczesny. In difesa sulle fasce dovrebbero agire Cancelo e De Sciglio, in mezzo toccherà a Bonucci e Benatia. Mentre a centrocampo saranno confermati Bentancur, Pjanic e Matuidi. In attacco spazio a Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo.

Ore 14.41 - Come riportato da SkySport, Eusebio Di Francesco ha scelto di far partire da titolare Nicolò Zaniolo nel match di oggi pomeriggio contro la Fiorentina. Il giovane centrocampista, all'esordio dal primo minuto in Serie A, giocherà da trequartista alle spalle di Edin Dzeko.

Ore 14.04 - Arrivano la formazioni ufficiale di Inter-Genoa:

Inter: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Politano, Joao Mario, Perisic; Lautaro. Allenatore: Spalletti.

Genoa: Radu; Biraschi, Romero, Gunter; Pereira, Romulo, Sandro, Bessa, Lazovic; Pandev, Kouamè. Allenatore: Juric.

Ore 13.22 - Dal profilo Twitter dell'Inter arrivano alcune immagini dello spogliatoio nerazzurro a pochi minuti dal match contro il Genoa:



Tutto pronto nel nostro spogliatoio al "Meazza": mancano due ore a #InterGenoa! 📸👕⚫🔵 pic.twitter.com/s2TpqK8Ezq — Inter (@Inter) 3 novembre 2018

Ore 13.00 - Queste le probabili formazioni di Inter-Genoa:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, De Vrij, Dalbert; Vecino, Gagliardini; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. ALLENATORE: Spalletti.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Pereira, Romulo, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek. ALLENATORE: Juric.

Ore 12.30 - Queste le designazioni arbitrali per le tre gare in programma quest'oggi:

Fiorentina-Roma: Banti di Livorno

Inter-Genoa: Valeri di Roma 2

Juventus-Cagliari: Mariani di

Dopo l'anticipo di ieri che ha visto il Napoli dominare l'Empoli con un perentorio 5-1, oggi sono i programma altre tre match di Serie A. Protagoniste le altre big attese dal turno di Champions League fra martedì e mercoledì. L'Inter ospiterà al Meazza il Genoa (ore 15.00), mentre la Roma andrà a far visita alla Fiorentina (ore 18.00), infine la Juventus affronterà allo Stadium il Cagliari (ore 20.30).