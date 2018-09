LIVE TMW - Serie A, 6° turno: Milan, stretching mattutino a Firenze

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

13.50 - In vista della gara di questa sera contro l’Empoli, il Milan ha svolto un po’ di stretching questa mattina nel ritiro di Firenze. Nel pomeriggio è in programma invece il trasferimento della squadra rossonera a Empoli per la partita contro la formazione di Andreazzoli.

13.30 - EMPOLI-MILAN, SUSO VUOLE TORNARE AL GOL Un assist, spesso, vale quanto un gol. Ma per un attaccante (anche se esterno) segnare è quasi vitale. Lo sa bene Suso, che contro l’Atalanta ha sfornato due passaggi vincenti per Higuain e Bonaventura, ma non segna ormai da troppi mesi. Lo spagnolo, infatti, è in astinenza in gare ufficiali dal 4 febbraio scorso, giorno in cui realizzò una rete capolavoro a Udine.

12.20 - EMPOLI-MILAN, PROBABILE FORMAZIONE E BALLOTTAGGI

EMPOLI: Con Acquah infortunato e Zajc squalificato Aurelio Andreazzoli si troverà ad affrontare il Milan con un centrocampo in emergenza. Per questo sta prendendo piede l'ipotesi del giovane Traoré dal primo minuto come trequartista alle spalle del solito tandem Caputo-La Gumina. Al posto di Acquah invece spazio all'ex Arsenal Bennacer. Dubbio in porta: che sia il giorno di Provedel?

Probabile formazione: Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Bennacer, Capezzi, Krunic; Traore; Caputo, La Gumina.

Ballottaggi:

Terracciano-Provedel 60%-40&

MILAN: L'infortunio occorso a Gonzalo Higuain ha un po' scombinato i piani di Gennaro Gattuso in vista di Empoli. Borini o Cutrone i due calciatori che si giocheranno fino all'ultimo la maglia da titolare al centro dell'attacco. Possibili novità anche sulla corsia mancina della difesa, con Rodriguez che potrebbe riposare a vantaggio dell'ex Genoa Laxalt

Probabile formazione: G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Borini, Calhanoglu.

Ballottaggi:

Borini-Cutrone 60%-40%

Laxalt-Rodriguez 70%-30%

12.05 - SPAL-SASSUOLO, PROBABILI FORMAZIONI E BALLOTTAGGI

SPAL: Nove punti nelle prime cinque giornte di campionato sono un bottino ottimo per la formazione di Leonardo Semplici. Dopo il ko di Firenze, però, occorre dare un segnale importante di ripresa e per farlo il tecnico degli estensi pare essere orientato a toccare solo in minima parte il blocco dei titolari. Si giocheranno una maglia da titolare fino all'ultimo Schiattarella e Valdifiori in cabina di regia così come in attacco Petagna e Paloschi

Probabile formazione: Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Valdifiori, Missiroli, Costa; Paloschi, Antenucci.

Ballottaggi:

Valdifiori-Schiattarella 60%-40%

Paloschi-Petagna 50%-50%

SASSUOLO: Così come la SPAL anche la formazione di Roberto De Zerbi sta vivendo un avvio di campionato molto positivo. Le due vittorie nelle ultime tre giornate ne sono la riprova. Per questo la gara del 'Mazza' assume un'importanza fondamentale. Con tre punti, infatti, i neroverdi si troverebbero terzi in classifica in solitaria. Nonostante questo, De Zerbi è pronto a cambiare la formazione di questa sera, soprattutto in mediana dove non c'è sarà Duncan. In attacco spazio invece a Babacar.

Probabile formazione: Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Djuricic, Magnanelli, Bourabia; Berardi, Babacar, Di Francesco.

Ballottaggi:

Djuricic-Sensi 60%-40%

11.45 - Sono due i posticipi del sesto turno di Serie A in programma oggi. Nel dettaglio gli orari del fischio d'inizio:

Ore 19.00: SPAL-Sassuolo (diretta SkySport)

Ore 21.00: Empoli-Milan (diretta DAZN)

11.30, LIVE PRE-PARTITA - Lettori di TMW, buongiorno e benvenuti alla diretta che vi accompagnerà alle gare di questa sera valide per la sesta giornata di Serie A. Qui tutti gli aggiornamenti sulle formazioni, le novità dell'ultim'ora e le ufficiali. Poi sarà il momento delle dirette testuali che seguiranno minuto dopo minuto i singoli match.

Questa la classifica in attesa di SPAL-Sassuolo ed Empoli-Milan:

Juventus 18

Napoli 15

Lazio 12

Fiorentina 10

Sassuolo 10*

Inter 10

SPAL 9*

Genoa 9*

Sampdoria 8

Roma 8

Udinese 8

Parma 7

Atalanta 6

Torino 6

Cagliari 6

Milan 5**

Empoli 4*

Bologna 4

Frosinone 1

Chievo -1***

* una gara in meno

** due gare in meno

*** penalizzato dalla Giustizia Sportiva