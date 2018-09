LIVE TMW - Serie A, 6° turno: vince il Sassuolo, pari Milan a Empoli

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

23.00 - Empoli e Milan si dividono la posta in palio. 1-1 il risultato finale al Castellani: vantaggio rossonero con l'autorete di Capezzi su conclusione di Biglia, pari di Caputo su rigore al 71'.

21.00 - Il derby emiliano tra SPAL e Sassuolo ha visto la vittoria dei neroverdi per 0-2, arrivata grazie alle reti siglate da Adjapong al 59’ e da Matri al 90’. Nulla da fare per la squadra di mister Semplici, arrivata al secondo ko di fila dopo il brutto stop del weekend scorso contro la Fiorentina. Bene invece la formazione di De Zerbi, a quota 13 punti e al terzo posto dopo questa sfida superando così la Lazio. Babacar e soci continuano a sognare l’Europa, spinti da una classifica che continua a sorridere.

20.00 - Doppia sorpresa in casa Milan, con Gattuso che schiera dal 1' Laxalt e Borini, preferiti a Rodriguez e Cutrone. Aurelio Andreazzoli, invece, deve sostituire forzatamente lo squalificato Zajc: al suo posto ci sarà Traoré, mentre in difesa c'è Maietta con Silvestre. Ecco le formazioni ufficiali del match:

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Krunic, Capezzi, Bennacer; Traore; La Gumina, Caputo.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Borini, Calhanoglu.

19.45 - E' terminata senza reti la prima frazione della sfida tra SPAL e Sassuolo, valida per il sesto turno di Serie A. La prima palla gol del match è stata di marca ferrarese, con un tocco di Felipe a due passi dalla porta avversaria che ha costretto Consigli al grande intervento. La partita è aumentata di intensità minuto dopo minuto, con la compagine di mister De Zerbi che ha risposto con Boga al 30’. Bravo Gomis nell’occasione, mentre poco dopo Babacar ha cercato la soluzione personale senza però trovare lo specchio della porta avversaria. Regna l'equilibrio allo stadio Mazza, per ora SPAL e Sassuolo sono ancora sullo 0-0.

18.45 - SPAL e Sassuolo scenderanno in campo alle 19 per migliorare la propria classifica. Nove punti per gli estensi, sconfitti sabato contro la Fiorentina, dieci per i neroverdi reduci dalla vittoria contro l'Empoli per 3-1. Intanto mister De Zerbi ha preferito optare per la via del turnover: dentro Magnani, Magnanelli e, soprattutto, rivoluzione in attacco. Fuori Di Francesco, Berardi e Boateng, dal 1' giocheranno Boga, Babacar e Djuricic. Per un tridente modificato, con l'obiettivo di aggiungere altri tre punti alla propria graduatoria e continuare a occupare le primissime posizioni. La SPAL vuole riprendere invece il proprio cammino: la vittoria contro l'Atalanta sembra un lontano ricordo, ma Semplici è riuscito a schierare in campo Petagna. L'ex bergamasco ha vinto il ballottaggio con Paloschi, nonostante qualche piccolo problema fisico accusato nelle ultime ore. Un obiettivo comune e tre punti in palio: SPAL e Sassuolo vogliono continuare a sognare.

18.08 - SPAL-SASSUOLO, LE FORMAZIONI UFFICIALI Queste le formazioni ufficiali del primo dei due posticipi della sesta giornata di Serie A tra SPAL e Sassuolo che si affronteranno al Mazza alle ore 19:

SPAL (3-5-2): Gomis; Simic, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Fares; Petagna, Antenucci. Allenatore: Semplici.

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Adjapong, Magnanelli, Bourabia, Rogerio; Boga, Babacar, Djuricic. Allenatore: De Zerbi.

17.40 - EMPOLI-MILAN, CALABRIA VINCE BALLOTTAGGIO CON ABATE Ultime notizie da casa Milan, con i rossoneri impegnati stasera a Empoli contro i toscani. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Davide Calabria ha vinto il ballottaggio con Ignazio Abate e giocherà dal primo minuto contro gli azzurri. Il laterale rossonero fin qui è sempre stato titolare in campionato.

17.00 - SPAL-SASSUOLO, PRONTO LO SPOGLIATOIO NEROVERDE Pronto anche lo spogliatoio, come dimostra la foto pubblicata dal club neroverde mediante il proprio account ufficiale su Twitter.

16.35 - SPAL-SASSUOLO, TRE PRECEDENTI A FERRARA Per la quarta volta il Sassuolo fa visita alla Spal tra Serie A e Serie C. I precedenti per il momento ci dicono che la situazione è in perfetta parità con una vittoria a testa e un pareggio. L'unica partita per la massima serie si è disputata l'anno scorso e ha visto prevalere i neroverdi per 1-0 grazie alla rete segnata da Politano al primissimo minuto di quella gara. La vittoria della Spal è stata davvero importante almeno sotto il profilo del punteggio, perché parliamo di un 5-1, ma è anche ormai datata per risale al 13 maggio 1990, quindi 28 anni e mezzo fa.

16.15 - EMPOLI-MILAN, BORINI VICE-PIPITA: CINQUE GOL GIOCANDO DA PUNTA CENTRALE Questa sera, al Castellani di Empoli, Borini dovrebbe giocare come punta centrale al posto di Higuain, rimasto a Milano a causa di un fastidio al flessore. Il sopracitato ruolo non è un inedito per il classe '91, il quale ha segnato cinque reti giocando da centravanti con le rispettive maglie. La prima è arrivata nel 2011/12 in Genoa-Roma 2-1, poi nel 6-0 esterno tra Newcastle e Liverpool nella stagione successiva. Le due reti successive sono state segnate entrambe in EFL Cup in forza al Sunderland nel 2013/14, una nella vittoria in semifinale contro il Manchester, l'altra in finale, persa 3-1, contro il City. L'ultimo gol segnato come punta centrale risale al 2014/15, in Aston Villa-Liverpool 0-2.

16.05 - EMPOLI-MILAN, SETTORE OSPITI SOLD-OUT Il settore ospiti del Castellani, che stasera ospiterà i tifosi del Milan, è andato sold-out. Come appreso da MilanNews.it, saranno 3800 i sostenitori rossoneri ad incitare il Diavolo nello stadio toscano.

16.00 - SPAL-SASSUOLO, PRONTO LO SPOGLIATOIO ESTENSE Il club ferrarese, attraverso il proprio profilo su Twitter, ha mostrato lo spogliatoio a tre ore dalla partita.

15.30 - EMPOLI-MILAN, TRE ROSSONERI HANNO VESTITO L'AZZURRO Come riferisce il sito ufficiale del Milan, ci sono tre rossoneri nelle rosa di Gattuso che nella loro carriera hanno vestito anche la maglia dell’Empoli: Ignazio Abate (ha esordito in Serie A con la maglia dei toscani nella stagione 2007/08, nella quale ha collezionato 24 presenze e un gol), José Mauri (14 presenze in A nella stagione 2016/17) e Diego Laxalt (quattro presenze in A nel 2014/15).

13.50 - EMPOLI-MILAN, RIFINITURA ROSSONERA A FIRENZE In vista della gara di questa sera contro l’Empoli, il Milan ha svolto un po’ di stretching questa mattina nel ritiro di Firenze. Nel pomeriggio è in programma invece il trasferimento della squadra rossonera a Empoli per la partita contro la formazione di Andreazzoli.

13.30 - EMPOLI-MILAN, SUSO VUOLE TORNARE AL GOL Un assist, spesso, vale quanto un gol. Ma per un attaccante (anche se esterno) segnare è quasi vitale. Lo sa bene Suso, che contro l’Atalanta ha sfornato due passaggi vincenti per Higuain e Bonaventura, ma non segna ormai da troppi mesi. Lo spagnolo, infatti, è in astinenza in gare ufficiali dal 4 febbraio scorso, giorno in cui realizzò una rete capolavoro a Udine.

EMPOLI-MILAN, PROBABILE FORMAZIONE E BALLOTTAGGI

EMPOLI: Con Acquah infortunato e Zajc squalificato Aurelio Andreazzoli si troverà ad affrontare il Milan con un centrocampo in emergenza. Per questo sta prendendo piede l'ipotesi del giovane Traoré dal primo minuto come trequartista alle spalle del solito tandem Caputo-La Gumina. Al posto di Acquah invece spazio all'ex Arsenal Bennacer. Dubbio in porta: che sia il giorno di Provedel?

Probabile formazione: Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Bennacer, Capezzi, Krunic; Traore; Caputo, La Gumina.

MILAN: L'infortunio occorso a Gonzalo Higuain ha un po' scombinato i piani di Gennaro Gattuso in vista di Empoli. Borini o Cutrone i due calciatori che si giocheranno fino all'ultimo la maglia da titolare al centro dell'attacco. Possibili novità anche sulla corsia mancina della difesa, con Rodriguez che potrebbe riposare a vantaggio dell'ex Genoa Laxalt

Probabile formazione: G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Borini, Calhanoglu.

SPAL-SASSUOLO, PROBABILI FORMAZIONI E BALLOTTAGGI

SPAL: Nove punti nelle prime cinque giornte di campionato sono un bottino ottimo per la formazione di Leonardo Semplici. Dopo il ko di Firenze, però, occorre dare un segnale importante di ripresa e per farlo il tecnico degli estensi pare essere orientato a toccare solo in minima parte il blocco dei titolari. Si giocheranno una maglia da titolare fino all'ultimo Schiattarella e Valdifiori in cabina di regia così come in attacco Petagna e Paloschi

Probabile formazione: Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Valdifiori, Missiroli, Costa; Paloschi, Antenucci.

SASSUOLO: Così come la SPAL anche la formazione di Roberto De Zerbi sta vivendo un avvio di campionato molto positivo. Le due vittorie nelle ultime tre giornate ne sono la riprova. Per questo la gara del 'Mazza' assume un'importanza fondamentale. Con tre punti, infatti, i neroverdi si troverebbero terzi in classifica in solitaria. Nonostante questo, De Zerbi è pronto a cambiare la formazione di questa sera, soprattutto in mediana dove non c'è sarà Duncan. In attacco spazio invece a Babacar.

Probabile formazione: Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Djuricic, Magnanelli, Bourabia; Berardi, Babacar, Di Francesco.

11.45 - Sono due i posticipi del sesto turno di Serie A in programma oggi. Nel dettaglio gli orari del fischio d'inizio:

Ore 19.00: SPAL-Sassuolo (diretta SkySport)

Ore 21.00: Empoli-Milan (diretta DAZN)

11.30, LIVE PRE-PARTITA - Lettori di TMW, buongiorno e benvenuti alla diretta che vi accompagnerà alle gare di questa sera valide per la sesta giornata di Serie A. Qui tutti gli aggiornamenti sulle formazioni, le novità dell'ultim'ora e le ufficiali. Poi sarà il momento delle dirette testuali che seguiranno minuto dopo minuto i singoli match.

Questa la classifica in attesa di SPAL-Sassuolo ed Empoli-Milan:

Juventus 18

Napoli 15

Lazio 12

Fiorentina 10

Sassuolo 10*

Inter 10

SPAL 9*

Genoa 9*

Sampdoria 8

Roma 8

Udinese 8

Parma 7

Atalanta 6

Torino 6

Cagliari 6

Milan 5**

Empoli 4*

Bologna 4

Frosinone 1

Chievo -1***

* una gara in meno

** due gare in meno

*** penalizzato dalla Giustizia Sportiva