LIVE TMW - Serie A, il 6° turno: Bologna, Inzaghi pensa al 4-4-2

Premere F5 per aggiornare la pagina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ore 16.20 - Emergenza a centrocampo per il Bologna in vista del match di questa sera contro la Juventus. Visto il risicato numero di calciatori a disposizione per la mediana, Filippo Inzaghi starebbe valutando l'ipotesi di un cambio di modulo: dal 3-5-2 al 4-4-2. Qualora fosse confermata questa variazione i felsinei si dovrebbero presentare all'Allianz Stadium con Skorupski in porta, difesa con Mbaye, De Maio, Danilo e Dijks. A centrocampo invece Mattiello e Krejci verrebbero impiegati come esterni e il tandem Dzemaili-Nagy al centro. In attacco sicuro Okwonkwo l'altra maglia se la giocheranno fino alla fine Destro e Falcinelli.

Ore 16.12 - Potrebbe tornare titolare questa sera nel Napoli Fabian Ruiz. Secondo quanto riportato da SkySport, infatti, Carlo Ancelotti starebbe valutando l'ipotesi di schierare lo spagnolo esterno di centrocampo, concedendo un turno di riposo a José Maria Callejon nel match contro il Parma.

Ore 15.48 - Se a centrocampo per il Parma di Roberto D'Aversa le possibilità a disposizione per la gara di Napoli di questa sera sono piuttosto limitate, lo stesso non si può dire per la difesa, dove, secondo quanto riportato da ParmaLive.com nelle ultime ore sono in netta risalita le chance di una maglia da titolare per Simone Iacoponi come terzino destro della retroguardia a quattro. Il difensore toscano si dovrebbe giocare fino all'ultimo il posto con Gazzola. Secondo quanto riferisce SkySport, invece, per il fronte offensivo non è da escludere un turno di riposto per Gervinho. Al suo posto spazio dal 1' a Di Gaudio.

Ore 15.27 - Potrebbero esserci due novità di formazione per il Torino in vista del match di questa sera a Bergamo contro l'Atalanta. Secondo quanto riportato da Toro.it Walter Mazzarri starebbe valutando di dare una chance dal primo minuto a Bremer in difesa e Lukic a centrocampo. I due prenderebbero il posto di Moretti e Meitè.

Ore 15.21 - Arrivano aggiornamenti in merito alla formazione con la quale la Juventus affronterà questa sera il Bologna allo Stadium. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it Max Allegri starebbe pensando di concedere un turno di riposto a Federico Bernardeschi. Al suo posto spazio a Juan Cuadrado.

NAPOLI-PARMA, 157 TIFOSI DUCALI AL SAN PAOLO - Sono 157 i tifosi crociati che stasera sosterranno il Parma Calcio a Napoli. Per raggiungere lo stadio San Paolo, l'uscita consigliata della tangenziale è la n.11 AGNANO. Il parcheggio dedicato è in via Marconi, vicino al Settore Ospiti.

Sono 157 i Crociati che stasera sosterranno il Parma Calcio a Napoli 💪➕💛💙

Per raggiungere lo stadio San Paolo, l'uscita consigliata della tangenziale è la n.11 AGNANO. Il parcheggio dedicato è in via Marconi, vicino al Settore Ospiti #ChinoisiAmo #DifendiamolA #NapoliParma pic.twitter.com/zMuBDoyuBS — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 26 settembre 2018

GENOA-CHIEVO, RIFINITURA CONCLUSA PER LA SQUADRA DI BALLARDINI A metà mattina la Freccia Rossoblù ha fatto ingresso al Centro Sportivo Signorini, dove i giocatori hanno sostenuto la rifinitura per la partita con il Chievo allo Stadio Luigi Ferraris (ore 21). Tutti i convocati hanno completato il piano di lavoro elaborato dallo staff tecnico, senza accusare problematiche dell’ultimo minuto. Riattivazione muscolare, ripasso degli schemi, esercitazioni collettive. Il gruppo ha smarcato l’impegno prima di fare rientro in albergo per consumare l’attesa prima del trasferimento a Marassi (genoacfc.it)

13.00 - UDINESE-LAZIO, I CONVOCATI DI INZAGHI Questa mattina Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati.

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Basta, Bastos, Caceres, Durmisi, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Wallace

Centrocampisti: Badelj, Berisha, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile

12.45 - ROMA-FROSINONE, PROBABILI FORMAZIONI E BALLOTTAGGI

Roma: Eusebio Di Francesco cambia ancora per trovare la quadra. Fuori i tre attaccanti che hanno perso col Bologna, per far spazio a Under, Schick ed El Shaarawy. Torna Kolarov in difesa, ci sarà Pastore dal primo minuto.

Probabile formazione: Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Nzonzi, Pastore; Under, Schick, El Shaarawy.

Ballottaggi:

Pellegrini-De Rossi-Cristante 51%-30%-19%

Frosinone: Cambierò due-tre giocatori. Così Moreno Longo, ieri in conferenza stampa, ha annunciato qualche cambio rispetto alla squadra che ha perso con la Juventus.

Probabile formazione: Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Hallfredsson, Cassata, Molinaro; Campbell, Perica.

Ballottaggi:

Molinaro-Beghetto 55%-45%

Hallfredsson-Crisetig 60%-40%

Campbell-Ciano 51%-49%

Perica-Ciofani 70%-30%

12.30 - NAPOLI-PARMA, PROBABILI FORMAZIONI E BALLOTTAGGI

Napoli: Carlo Ancelotti prepara l'ennesima rivoluzione e rispetto alla formazione che ha vinto e convinto col Torino dovrebbe cambiare almeno cinque giocatori: ci saranno Mario Rui, Zielinski, Allan, Milik e Maksimovic dal 1', con Koulibaly in ballottaggio con Raul Albiol per una maglia del primo minuto. Possibile impiego dall'inizio anche per Malcuit, ballottaggio Hamsik-Fabian-Diawara.

Probabile formazione: Ospina; Malcuit, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik.

Ballottaggi:

Malcuit-Hysaj 60%-40%

Koulibaly-Raul Albiol 51%-49%

Hamsik-Fabian Ruiz-Diawara 34%-33%-33%

Callejon-Ounas 70%-30%

Parma: Meno dubbi per D'Aversa, che al San Paolo potrebbe però far ruotare i terzini. Possibile impiego dall'inizio di Ciciretti, in ballottaggio con Siligardi, al posto di Di Gaudio.

Probabile formazione: Sepe; Gazzola, Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Ciciretti.

Ballottaggi:

Gazzola-Iacoponi 60%-40%

Gobbi-Dimarco 60%-40%

Ciciretti-Siligardi 50%-50%

12.15 - JUVENTUS-BOLOGNA, PROBABILI FORMAZIONI E BALLOTTAGGI

Juventus: Possibile difesa a tre per Allegri che potrebbe far giocare Barzagli con Bonucci e Benatia: riposerà al 100% capitan Chiellini, così come Szczesny con Perin che debutterà con la maglia della Juve. In attacco certa la presenza di Dybala e Cristiano Ronaldo, in mezzo al campo ballottaggio Emre Can-Pjanic. In caso di difesa a quattro, out Barzagli, Cuadrado terzino destro e Cancelo sulla fascia opposta: turno di riposo per Alex Sandro.

Probabile formazione: Perin; Barzagli, Bonucci, Benatia; Cancelo, Emre Can, Bentancur, Matuidi, Bernardeschi; Cristiano Ronaldo, Dybala.

Ballottaggi:

Barzagli-Cuadrado 60%-40%

Emre Can-Pjanic 60%-40%

Bernardeschi-Cuadrado 70%-30%

Bologna: Dovrebbe partire dalla panchina Santander, con Okwonkwo in vantaggio su Destro per una maglia da titolare. Svanberg ha recuperato in extremis, ma dovrebbe partire dalla panchina per far spazio a Orsolini.

Probabile formazione: Skorupski; De Maio, Danilo, Calabresi; Mattiello, Orsolini, Nagy, Dzemaili, Dijks; Okwonkwo, Falcinelli.

Ballottaggi:

Orsolini-Svanberg 55%-45%

Dijks-Krejci 60%-40%

Okwonkwo-Destro 60%-40%

12.00 - GENOA-CHIEVO, PROBABILI FORMAZIONI E BALLOTTAGGI

Genoa: Qualche dubbio di formazione per Ballardini, a partire dal portiere con Radu in vantaggio su Marchetti per una maglia da titolari. Dubbi anche sulla corsia sinistra, con Criscito in vantaggio su Lazovic.

Probabile formazione: Radu; Biraschi, Spolli, Gunter; Pereira, Romulo, Hiljemark, Criscito; Pandev; Kouamé, Piatek.

Ballottaggi:

Radu-Marchetti 80%-20%

Criscito-Lazovic 60%-40%

ChievoVerona: Out Bani e con Djordjevic in panchina, D'Anna visti gli impegni ravvicinati dovrebbe fare turnover. In attacco Meggiorini con Stepinski, in difesa ballottaggio Cacciatore-Depaoli. Un dubbio anche in mezzo al campo, con Giaccherini in vantaggio su Lleris.

Probabile formazione: Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Rossettini, Barba; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Meggiorini.

Ballottaggi:

Cacciatore-Depaoli 70%-30%

Giaccherini-Lleris 60%-40%

Meggiorini-Pucciarelli 60%-40%

11.00 - CAGLIARI-SAMPDORIA, PROBABILI FORMAZIONI E BALLOTTAGGI

Cagliari: Pavoletti ha recuperato e sarà in campo dall'inizio con Farias. Sulla trequarti ballottaggio Ionita-Joao Pedro. In cabina di regia, Bradaric davanti a Cigarini per una maglia del 1'.

Probabile formazione: Cragno; Faragò, Romagna, Klavan, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Ionita; Farias, Pavoletti.

Ballottaggi:

Faragò-Srna 80%-20%

Bradaric-Cigarini 70%-30%

Ionita-Joao Pedro 60%-40%

Farias-Sau 65%-35%

Pavoletti-Cerri 80%-20%

Sampdoria: Senza Caprari, Ramirez in vantaggio per un ruolo sulla trequarti su Jankto, con quest'ultimo che si gioca una maglia con Linetty. Barreto avanti nel ballottaggio con Praet, in difesa ci sarà quasi certamente Colley dall'inizio.

Probabile formazione: Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Jankto; Ramirez; Defrel, Quagliarella.

Ballottaggi:

Colley-Tonelli 70%-30%

Barreto-Praet 70%-30%

Jankto-Linetty 50%-50%

10.45 - ATALANTA-TORINO, PROBABILI FORMAZIONI E BALLOTTAGGI

Atalanta: Gomez ha recuperato e dovrebbe giocare al fianco di Duvan Zapata, con Rigoni in leggero vantaggio su Pasalic per il ruolo di trequartista. Castagne-Hateboer si contendono una maglia da titolare, così come Adnan e Gosens.

Probabile formazione: Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez, Rigoni; Zapata.

Ballottaggi:

Rigoni-Pasalic 60%-40%

Castagne-Hateboer 50%-50%

Gosens-Adnan 50%-50%

Torino: Non ha funzionato l'attacco Zaza-Belotti contro il Napoli, allora ecco il cambio di rotta con Soriano alle spalle del Gallo. Lyanco, Ansaldi e Iago Falqué assenti, De Silvestri ha recuperato e potrebbe già stasera tornare titolare al posto di Aina.

Probabile formazione: Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; Aina, Baselli, Rincon, Meitè, Berenguer; Soriano; Belotti.

Ballottaggi:

Aina-De Silvestri 50%-50%

10.30 - UDINESE-LAZIO, PROBABILI FORMAZIONI E BALLOTTAGGI -

Udinese: Tre dubbi di formazione per Velazquez, che schiererà la sua Udinese col solito 4-3-3. In mezzo al campo ballottaggio Barak-Behrami, in attacco doppio ballottaggio Pussetto-Machis e Lasagna-Teodorczyk.

Probabile formazione - Scuffet; Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Fofana, Mandragora, Barak; Pussetto, Lasagna, De Paul.

Ballottaggi:

Barak-Behrami 51%-49%

Pussetto-Machis 60%-40%

Lasagna-Teodorczyk 70%-30%

Lazio: Luis Alberto alle spalle di Immobile. Simone Inzaghi si affiderà all'attacco titolare per la sfida contro l'Udinese. A centrocampo uno tra Leiva e Milinkovic potrebbe riposare, con Badelj quasi certo di giocare dal primo minuto. Dubbi sulle corsie esterne e doppio ballottaggio.

Probabile formazione: Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Durmisi; Luis Alberto; Immobile.

Ballottaggi:

Leiva-Milinkovic 50%-50%

Marusic-Basta 70%-30%

Durmisi-Lulic 55%-45%

10.20 - IL PROGRAMMA DEL SESTO TURNO - Questo il programma del sesto turno di Serie A, che si chiuderà domani con SPAL-Sassuolo ed Empoli-Milan.

Inter-Fiorentina 2-1

Udinese-Lazio (ore 19)

Atalanta-Torino

Cagliari-Sampdoria

Genoa-ChievoVerona

Juventus-Bologna

Napoli-Parma

Roma-Frosinone

SPAL-Sassuolo (domani ore 19)

Empoli-Milan (domani ore 21)

10.15 - LIVE PRE-PARTITA - Lettori di TMW, buongiorno e benvenuti alla diretta che vi accompagnerà alle gare di questa sera valide per la sesta giornata di Serie A. Qui tutti gli aggiornamenti sulle formazioni, le novità dell'ultim'ora e le ufficiali. Poi sarà il momento delle dirette testuali che seguiranno minuto dopo minuto i singoli match.

Questa la classifica dopo Inter-Fiorentina 2-1

Juventus 15

Napoli 12

Sassuolo 10

*Fiorentina 10

*Inter 10

Lazio 9

SPAL 9

Udinese 8

Sampdoria 7

Parma 7

**Genoa 6

**Milan 5

Atalanta 5

Roma 5

Torino 5

Cagliari 5

Empoli 4

Bologna 4

Frosinone 1

Chievo Verona (-3) -1

*=Una gara in più

**=Una gara in meno