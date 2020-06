live Serie A, niente calendario. L'annuncio della Lega slitta a mercoledì

Calcio e Coronavirus: tutti gli aggiornamenti in tempo reale su come il virus sta condizionando il nostro mondo. Premi F5 per aggiornare la pagina se ci segui da desktop.

Ci siamo: il calcio riparte. Dopo lunghe settimane di stop per la pandemia, pur con gli stadi vuoti e con i protocolli sanitari da rispettare rigidamente, riprende il pallone italiano e non solo. Coppa Italia, Serie A e un occhio sempre alla situazione generale. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale nel live di Tuttomercatoweb.

16.49 - Slitta a mercoledì l'annuncio del nuovo calendario - Slitta la stesura del calendario definitivo per completare la stagione 2019/20. La Lega Serie A, riporta 'Sportmediaset', non ufficializzerà il calendario di Coppa Italia e Serie A prima dell'ok di Governo e FIGC alla ripresa anticipata al 12 giugno (l'attuale DPCM prevede il ritorno in campo non prima del 14). Un segno di rispetto nei confronti delle istituzioni che viene dal palazzo di via Rosellini ma che non dovrebbe comunque modificare il calendario stilato nelle ultime ore.

Si ripartirà dalla Coppa Italia e poi dai recuperi del 25esimo turno, che dovrebbero essere distribuiti così.

Torino-Parma (sabato 20 giugno alle 19.30)

Hellas Verona-Cagliari (sabato 20 giugno alle 21.45)

Atalanta-Sassuolo (domenica 21 giugno alle 19.15)

Inter-Sampdoria (domenica 21 giugno alle 21.45).

14.55 - Parla Gravina: "Presto nuova proposta per quarantena" - Gabriele Gravina ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Radio 24'. Il numero uno della FIGC ha parlato della tanto discussa norma imposta dal Cts relativa alla quarantena obbligatoria di tutta la squadra in caso di positività di un tesserato o di un membro dello staff: "Il calcio non ha mai chiesto scorciatoie o sconti. Oggi esistono delle norme chiare, che consentono di poter continuare l'attività, isolando un atleta o un professionista dello staff, continuando gli allenamenti. Sappiamo che è prevista questa norma, l'auspicio è che a breve, una settimana prima dell'inizio dei tornei, quindi della Coppa Italia, si possa rivalutare: manderemo una nuova proposta, nella speranza che questa norma venga rivisitata. Oggi, teoricamente, ma probabilmente anche in pratica, crea grande ansia e preoccupazione". Clicca qui per l'intervista completa.

14.11 - FIGC, ecco il protocollo per le gare - La FIGC ha pubblicato pochi minuti fa il protocollo per la ripresa delle partite professionistiche: attraverso il proprio sito ufficiale, la federcalcio ha reso noto il documento (consultabile in versione integrale a questo link) "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità 'a porte chiuse', finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19".

Il documento ha principalmente l’obiettivo di definire Linee Guida organiche ed omogenee che consentano la pianificazione, organizzazione e gestione della disputa di gare dei campionati professionistici in modalità a porte chiuse per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; individuare azioni di mitigazione dei rischi per la sicurezza dei calciatori, degli staff, degli arbitri e degli addetti ai lavori; indicare le categorie dei soggetti ammessi all’organizzazione di gare in modalità a porte chiuse; strutturare una configurazione omogenea degli Stadi e dei percorsi di accesso alle zone di attività; organizzare ed ottimizzare le procedure di allestimento e gestione della produzione televisiva delle gare; favorire il coordinamento delle attività per le strutture incaricate dell’organizzazione e gestione della sicurezza. Per scoprire in concreto come funzionerà il protocollo, qui trovate un approfondimento TMW dedicato.

12.07 - Le ultime sulla B Come riferito dall'ufficio stampa della Lega B tramite nota ufficiale, "l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B, lasciata aperta lo scorso 15 maggio, riprenderà i propri lavori mercoledì 3 giugno alle ore 12 dopo che in mattinata si sarà riunito il Consiglio direttivo. Oltre alle comunicazioni del presidente e alle informative del direttore generale al centro dell'incontro le questioni inerenti all'emergenza Covid 19".

11.37 - Gare invertite in Coppa? Saranno invertite le semifinali della Coppa Italia prevista per 12 e 13 giugno? E' una delle ipotesi al vaglio lanciata da Libero che parla a lungo del calendario di A che oggi sarà presentato, con 10 gare alle 17,15, 50 alle 19,15 e 64 alle 21,30. 124 partite di campionato ma per la Coppa potrebbero essere invertite le date e dunque si potrebbe ripartire con Napoli-Inter e poi quella tra Juventus e Milan.

10.43 - Niente Scudetto con l'algoritmo L'algoritmo è già sul banco degli imputati. Perché potrebbe dare esiti e risultati pesanti anche sul lato economico per i club. Basti pensare al Milan che al momento sarebbe nono, e non settimo, e fuori dall'Europa: perderebbe intanto 2 milioni di premi di differenza più quelli per l'Europa League. L'algoritmo, specifica però il giornale, non deciderà lo Scudetto: "se non si potranno giocare i play-off, il titolo non verrà assegnato".

09.55 - Milan senza Europa con l'algoritmo Juventus prima con 92,07 punti, secondo l'algoritmo individuato da Repubblica (ma titolo non assegnato), poi Lazio, Inter e Atalanta in Champions League. In Europa League andrebbero Roma e Napoli, quinta e sesta. Solo nono posto per il Milan dietro a Verona e Parma, giù invece Lecce, SPAL e Brescia. Per i salentini decisiva un'inezia nel calcolo: il Genoa sarebbe a 36,86 punti, il Lecce a 36,53.

09.30 - "No all'algoritmo" dice Marotta L'algoritmo è stato bocciato da tutte le società di Serie A. Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter: "Non può essere una soluzione. Come può considerare l'imprevedibile che è alla base del calcio? Siamo contrari a ogni soluzione che non sia chiudere la stagione o conservare la classifica. Se non si potrà chiudere il campionato è perché sarà ripartita l'epidemia e allora non vedo come si possano giocare playoff e playout".

09.22 - Una gara al giorno Si giocherà tutti i giorni, dal 20 giugno al 2 agosto. Oggi la Lega di A ufficializzerà il calendario dalla ripresa del 20 giugno con i 4 recuperi: in totale saranno 124 partire: dovrebbe arrivare l'ok da parte dei ministri della salute (Speranza) e sport (Spadafora) per Juventus-Milan il 12 e Napoli-Inter il 13 giugno, semifinali di Coppa Italia. Finale all'Olimpico il 17. L'idea che oggi dovrebbe poi essere ufficiale col calendario è che dal 22, giorno della ripresa, non ci sia neanche una serata senza calcio.

09.00 - Oggi il calendario di A? In attesa di sciogliere i tanti nodi (tv in chiaro, quarantena, contratti), dovrebbe arrivare oggi il calendario. E fioccano le indiscrezioni: si (ri)parte da Torino-Parma alle 19,30 del 19 giugno, la stessa sera (alle 21,45) andrebbe in campo Hellas Verona-Cagliari. Poi il 20 giugno ecco Atalanta-Sassuolo (19,30) e infine Inter-Sampdoria (21,45). Per quanto riguarda la 27^ giornata, la prima che si (ri)giocherebbe per intero, ecco l’anticipo Bologna-Juventus (22 giugno ore 21,45), mentre i posticipi sarebbero Inter-Sassuolo e Atalanta-Lazio (24 giugno, rispettivamente 19,30 e 21,45). Tra i vari anticipi e posticipi, ecco il 28 giugno Milan Roma alle 17.15, il 4 luglio Lazio-Milan alle 21.45 e il 7 luglio Milan-Juventus sempre 21.45. Settimana chiave per lo scudetto a metà luglio: l’11 la Juve ospita alle 21,45 l’Atalanta (il 12 c’è Napoli-Milan), il 20 si gioca alla stessa ora Juve-Lazio (il 19 ecco Roma-Inter).