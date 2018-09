LIVE TMW - Serie A, via all'Assemblea di Lega. Presenti tutte le big

Fonte: con la collaborazione del nostro inviato Alessandro Rimi

Pomeriggio importante in via Rosellini per la Lega Serie A. L'Assemblea dei rappresentanti delle squadre si A si radunano per discutere importanti temi di attualità, fra cui quello legato alla fascia da capitano che tante polemiche sta suscitando nelle ultime ore. Segui su TMW tutti gli aggiornamenti riguardanti l'assemblea in corso di svolgimento a Milano.

15.26 - Il presidente della Lega Serie A Gaetano Micciché, raccontava ieri l'ANSA, presenterà una proposta per consentire alla Fiorentina di continuare a ricordare la memoria di Davide Astori sulla fascia da capitano (generalmente portata da Pezzella).

15.18 - Come detto sono già arrivati molti dei principali club italiani. Presenti, fra gli altri, i dirigenti di Juventus, Napoli, Roma, Milan, Lazio, Fiorentina, Sampdoria, Sassuolo e SPAL.

15.14 - Questi gli altri argomenti all'ordine del giorno oltre alla questione fascia da capitano:

- Verifica poteri

- Comunicazione del Presidente

- Approvazione verbali 19 e 26 luglio 2018

- Esito procedura competitiva diritti audiovisivi internazionali Coppa Italia e Supercoppa Italiana 2018/2021 (trattative private per la vendita per 78 paesi a livello mondiale avviate lo scorso 26 luglio).

- Nomina Consigliere di Lega (dopo l'addio di Marco Fassone, ndr)