live Shakhtar, Castro: "Modulo a specchio per bloccare l'Inter in mezzo al campo"

vedi letture

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

23.15 - Grazie allo 0-0 sul campo dell'Inter, lo Shakhtar Donetsk chiude il girone B al terzo posto e sbarca in Europa League. A breve il tecnico portoghese terra la conferenza stampa post partita. Segui la diretta su TuttoMercatoWeb.com

23.35 - Iniziata la conferenza -

Perché nel primo tempo avete solo pensato a difendere? - "Abbiamo deciso di schierarci a specchio con Stepanenko in mezzo ai centrali. Volevamo chiudere le loro iniziative in attacco, così abbiamo cercato compattezza anche con il blocco a centrocampo. Non facevamo passare l'Inter dal centro del campo, sulle fasce siamo andati in difficoltà in questa Champions, ma stasera siamo stati all'altezza"

Vitao sarà indisponibile prossimo match in campionato? - "Non stava bene prima della gara e non ho voluto rischiare dopo la botta subita"

23.45 - Terminata la conferenza