LIVE TMW - Shakhtar, Fonseca: "Abbiamo dominato. Roma cinica"

Fonte: Dallo Stadio Olimpico di Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

Queste le parole in conferenza stampa di Paulo Fonseca dopo l'eliminazione dello Shakhtar Donetsk a causa della vittoria della Roma per 1-0 con gol di Dzeko:

23.08 - Inizia la conferenza stampa del tecnico ucraino.

Su cosa pensa sulla Roma: "In primis vorrei congratularmi con la Roma, gli auguro tutti i successi per la fase successiva. Non posso giudicarla da una gara soltanto, ma posso dire che ha sfruttato l'unica occasione che ha avuto. Lo Shakhtar ha dominato tutta la partita ed è rimasta sempre intorno all'area giallorossa, anche in 10 contro 11".

Su Dzeko: "Sicuramente avendo segnato il gol vittoria è stato un giocatore chiave. La Roma non ha avuto molte occasioni, noi abbiamo mantenuto il possesso giocando molto nella metà campo avversario. Potevamo sfruttare meglio le occasioni avute nella gara d'andata, se lo avessimo fatto, avremmo chiuso tutto in anticipo".

Sulla volontà di giocare la Champions con lo Shakhtar anche la prossima stagione: "Ovviamente mi piacerebbe, datemi un nome di un allenatore che non vorrebbe. Se rimango? Non posso dirlo, ma posso dire che mi piace la squadra, la gente e il paese. Vediamo. Ce lo dirà solo il futuro".

Su cosa manca allo Shakhtar per fare il salto di qualità: "Dobbiamo valutare tutto insieme al club. Dovremo guardare tanti aspetti. Il calcio ucraino non è all'altezza dei top campionati in Europa. Servono investimenti completamente diversi. Noi dobbiamo investire sulla formazione e solo grazie a questo riusciamo ad andare avanti con questa continuità anche nella massima competizione continentale".

Sulla poca incisività e sul rendimento di Ferreyra: "Abbiamo avuto il possesso palla per tutta la partita. La Roma ha giocato sempre nella propria metà campo. Ferreyra ha giocato bene e non posso nemmeno dire con chi lo avrei sostituito perché non è una domanda che mi sono posto".

Su Bernard: "Ci lascerà a fine stagione. Stiamo cercando un giocatore che possa sostituirlo nel suo ruolo. Ha fatto due grandi stagioni".

23.25 - Termina qui la conferenza stampa del tecnico dello Shakhtar Paulo Fonseca.