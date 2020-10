live Shakthar, Dentinho: "Inter grande avversario. Serve mentalità vincente"

vedi letture

18.00 - Due gol nella massima serie ucraina, ora l'attaccante brasiliano Dentinho cerca il gol anche in Champions League contro l'Inter. Segui la sua conferenza stampa LIVE su TMW.

18.04 - Iniziata la conferenza stampa di Dentinho

Cinque anni fa ha segnato un gol importantissimo in Europa: domani spera di fare lo stesso? - "L'Inter è un grande avversario, giochiamo in casa e possiamo fare un match di altissimo livello"

Spesso andate in difficoltà contro un avversario che dietro gioca a tre: domani sarà lo stesso? - "Ci siamo preparati bene per questa partita. Scorsa stagione abbiamo fatto un bel percorso, adesso possiamo fare lo stesso. L'anno scorso abbiamo battuto l'Atalanta che gioca con questo modulo. Contro l'Inter sarà una bella e combattuta partita"

Avete fatto una bellissima partita contro il Real, c'è il rischio che abbassiate un po' la guardia domani? - "Ci prepariamo in ogni match per dare il massimo. Siamo forti, possiamo migliorare, per vincere conta anche l'aspetto mentale. Speriamo di riuscire da dare domani il cento per cento"

18.12 - Terminata la conferenza stampa di Dentinho