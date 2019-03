LIVE TMW - Simeone dopo il KO: "La Juve ha meritato, complimenti a loro"

Fonte: Inviato a Torino

Diego Simeone si presenta scuro in volto e senza voce in sala stampa, dopo il 3-0 subito a Torino dal suo Atletico Madrid contro la Juventus: "Hanno giocato due cose molto simili, loro hanno fatto cose simili a quelle che abbiamo fatto noi in casa. Abbiamo sofferto, loro passano giustamente ai quarti di finale".

È la partita peggiore da allenatore dell'Atletico?

"Non penso, non ho visto pecche di carattere. Ci hanno superato e dobbiamo fargli i complimenti. Abbiamo provato a fare la partita che volevamo, nel finale di primo tempo abbiamo anche giocato bene, ma nella ripresa non siamo riusciti a costruire qualcosa che ci facesse passare".

Sulla prestazione.

"Sinceramente sono tranquillo, i ragazzi hanno fatto bene in settimana. All'andata noi abbiamo giocato bene e loro male, stasera è andata al contrario. Non siamo riusciti a contrastare la loro prestazione".

Avete giocato tanto su Morata.

"Io credo che la principale virtù della Juventus sia la capacità di pressarti. Magari siamo riusciti a superare la loro pressione, ma non siamo andati bene sulle seconde palle. Mi ripeto: non abbiamo perso perché abbiamo giocato male noi, abbiamo perso perché hanno giocato bene loro. E quando va così, bisogna fare solo i complimenti a loro".

È mancata intensità, cosa è successo?

"Forse non sono riuscito a trasmettere ai miei ragazzi quello che serviva".

Si conclude qui la conferenza di Simeone.