LIVE TMW - Simeone e il gol di Morata: "Speravo nel VAR. Chiellini può cadere così?"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È Diego Simeone il primo allenatore a presentarsi in sala stampa dopo il 2-0 dell'Atletico Madrid alla Juventus: "Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, abbiamo dovuto portare il gioco dove eravamo più a nostro agio. Abbiamo adottato una posizione decisiva per la partita e ci troviamo ora con due gol che ci hanno dato la vittoria contro un rivale fortissimo. A Torino ci sarà da soffrire".

La sua esultanza?

"Inizio a dire che la fase a eliminazione non è finita, dovremo soffrire ancora. Il mio gesto di esultanza? Serviva coraggio per mettere Costa e Koke che non giocavano da un mese".

Avete avuto tante occasioni.

"Non credo nella giustizia nel calcio, è la forza che determina i risultati. Morata? Confido nel VAR perché ci dia giustizia. Se lei crede che una persona di 187 centimetri possa cadere così in un'azione di gioco, contento lei".

Come tiene alta la tensione?

"Sono esseri umani, facciamo fatica a competere in un torneo dove ci sono squadre molto forti come la Champions. O in Liga dove ci sono Real e Barcellona. Cerchiamo di crescere sempre".

Tre cambi in cinque minuti.

"Lo sapevano tutti, avevo detto che avrebbero dovuto alleggerire la squadra. Costa non poteva giocare 90 minuti, Correa è un punto di forza per la squadra. Hanno giocato come una squadra e questo li deve far sentire orgogliosi nella vita. Non è facile giocare come squadra".

Perché ha scelto di far giocare Costa e far entrare Morata?

"Voi mi avete chiesto se Diego potesse giocare 90 minuti e vi ho detto di no. Ho parlato con entrambi stamattina e gli ho detto cosa mi sarei aspettato, me lo hanno dato entrambi. Morata ha segnato, il VAR non ha aiutato molto.

Stasera ha fatto la partita dei suoi sogni. Quanto peseranno le assenze di Costa e Thomas?

"Quando i calciatori giocano come vorresti, vuol dire che hanno realizzato quanto chiesto. Il cartellino di Thomas era giusto, quello di Diego Costa no".

Cosa si sente dopo una delle sue migliori partite in questo stadio?

"Molto bene per i calciatori. Quando i calciatori rappresentano quello che è l'Atletico Madrid sono felice. Noi giochiamo così, non cambieremo il nostro stile: giocheremo sempre in questo modo, su questa strada e continueremo così, cercando di crescere".

Cosa ha detto ai giocatori?

"Io penso che anche con il Borussia abbiamo giocato molto bene, io credo che quando abbiamo dei giocatori che lottano tutti insieme possiamo vincere come squadra".

Si conclude qui la conferenza stampa post-partita di Simeone.