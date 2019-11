Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la gara contro la Juventus, parla in conferenza stampa Diego Pablo Simeone. I suoi hanno perso per 1-0 e non hanno ancora la certezza del passaggio del turno in Champions League. A decidere la gara di stasera, una rete di Paulo Dybala. Segui la conferenza live su Tuttomercatoweb.com.