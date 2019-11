LIVE TMW - Simeone soddisfatto: "Ci è mancato solo il gol"

Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

Dopo la gara contro la Juventus, parla in conferenza stampa Diego Pablo Simeone. I suoi hanno perso per 1-0 e non hanno ancora la certezza del passaggio del turno in Champions League. A decidere la gara di stasera, una rete di Paulo Dybala. Segui la conferenza live su Tuttomercatoweb.com.

Come si sente adesso Simeone, dopo un ko così?

"La squadra deve mostrarmi la sua forza nel campo. Gli episodi ci stanno, abbiamo giocato contro una grande squadra, ci manca lucidità nel concretizzare le giocate. Le creiamo, in verità, abbiamo giocato bene tatticamente, Vitolo e Morata hanno giocato bene, Felipe ha fatto una gara straordinaria. Abbiamo avuto occasioni buone nel primo tempo, nel secondo lo stesso".

Davanti segnate poco

"Serve sforzarci, concretizzare. Però arrivare a esser pericolosi è ottimo perché è così che i gol arrivano. Ci è mancata concretezza anche nelle ultime partite. Abbiamo sempre lottato bene, ci servono pazienza e lavoro".

Potreste prendere un attaccante?

"Lavoro con chi ho, se il club vedrà delle esigenze le sfrutterà ma io penso ad allenare i miei giocatori".

A che punto è questo Atletico?

"Stiamo correndo in relazione agli obiettivi del club. Per questo, all'interno degli obiettivi, ci sono pazienza e lavoro, devono esserci".

Che Juventus ha visto?

"Fate questa domanda al mister della Juventus..."

Termina qui la conferenza stampa