live Sirigu: "Essere qui è motivo di orgoglio. L'Italia è il massimo per un professionista"

14.20 - Con Alberigo Evani, nella pancia dell'Artemio Franchi, parlerà anche Salvatore Sirigu, portiere del Torino.

Che valore hanno queste partite? "A prescindere dall'amichevole e dalla Nations League. L'opportunità di vestire la maglia della Nazionale, per chiunque, è un motivo di orgoglio. Chi va in campo, chi fa parte di questo gruppo è onorato di poterlo fare, è questo il primo sentimento. L'importanza della partita è giocare con l'Italia, di per sé è già il massimo per un professionista".