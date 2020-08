live Siviglia, Lopetegui: "L'Inter è fortissima, da Champions League. Ocampos? Valutiamo"

vedi letture

Continua il conto alla rovescia verso la finale di Europa League tra Inter e Siviglia, in programma domani sera alle 21 a Colonia. Dopo la conferenza stampa di Antonio Conte, alle 18.45 sarà il turno di Julen Lopetegui, allenatore degli andalusi. Segui il live testuale con le parole del tecnico iberico su TuttoMercatoWeb.com.

18.50 - Dopo i due giocatori, parla Lopetegui. Prima domanda: affrontate una delle migliori in Europa, con ottime individualità. Sarete più aggressivi o li aspetterete? -

"L'Inter è una squadra completa e concreta, con ottimi giocatori. Come tutte le squadre di Conte, sa attaccare e sa non subire tante occasioni da gol. È una squadra completa a 360°, l'affronteremo come abbiamo sempre fatto: puntando sui nostri punti di forza e superando le difficoltà. Siamo una squadra unita, che sa leggere la partita. Dovremo essere riconoscibili e dare la nostra versione migliore, è quello di cui avremo bisogno. Dobbiamo lavorare duramente per vedere dove possiamo arrivare".

Ha pensato a come dare la vostra miglior versione?

"Servono umiltà e rispetto contro tutte le squadre, altrimenti faremmo un grande errore. Ogni dettaglio, in una finale, sarà importante: credo che non ci saranno grandi differenze rispetto ad altre partite. Dobbiamo cercare di fare quello che facciamo sempre, rimanere concentrati sulla difesa, sull'attacco ed essere capaci di leggere ogni momento del gioco. Dovremo affrontare le difficoltà che l'Inter ci metterà davanti, è una squadra fortissima, con tanti giocatori di livello mondiale e un allenatore di livello straordinario. Ci muove la voglia di fare una grande partita, dovremo concentrarci su questo. Poi vedremo cosa succederà, ma siamo concentrati su ciò che dobbiamo fare".

Come sta Ocampos?

"Vedremo l'allenamento di oggi. Domani dovremo essere tutti al cento per cento, speriamo anche lui".

Sarà un confronto tra stili, contro un allenatore tipicamente italiano?

"Sicuramente è italiano, ma è anche un grande allenatore. Ha un modo di giocare che è sempre riconoscibile, in tutte le squadre che ha giocato. L'Inter gioca come chiede il suo allenatore, ha tanti ottimi giocatori, preparati per poter vincere la Serie A e la Champions League. Questo è vero, ma noi abbiamo grande fiducia in noi stessi, in quello che possiamo fare: siamo molto concentrati"

Conte ha detto che solo chi vince fa la storia.

"Quando si arriva in finale si dicono tante cose. L'unica cosa che posso dire è che dobbiamo essere tranquilli, arrivare concentrati ed equilibrati a una finale che ci può dare tantissimo e che abbiamo inseguito. L'obiettivo è fare bene a tutti livelli: mentale, di equilibrio, di organizzazione. La differenza la fa la dimensione della partita".

Avete già battuto la Roma negli ottavi di finale, pensa di poter ripetere una partita di quel tipo?

"Credo che siano due squadre completamente diverse, da tutti i punti di vista. A livello di schema e di concetti, per questo sarà una partita completamente differente".

Qual è l'ultimo messaggio che manda ai giocatori e ai tifosi del Siviglia?

"Che abbiamo lottato tanto per arrivare a questa partita, ci crediamo e vogliamo dare la nostra versione migliore. Dobbiamo sfruttare tutte le opportunità che avremo, ai tifosi promettiamo che daremo la vita in campo, ci dispiace che non possano viverla".

Alcuni giocatori hanno ricevuto la convocazione per la Spagna. Le loro assenze in futuro peseranno?

"Ora non è il momento di parlare di questo. Con tutto il rispetto, voglio parlare soltanto della partita di domani".

19.01 - Si conclude la conferenza stampa di Julen Lopetegui.